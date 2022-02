La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è davvero finita? Si attendono conferme o smentite ufficiali ma intanto la notizia lanciata da Dagospia ha fatto il giro d’Italia, scatenando i paparazzi e tutti gli esperti di gossip.

Si parla molto delle ragioni che avrebbero portato a questa spaccatura insanabile. Pare che entrambi si siano avvicinati ad altre persone e ora spunta il nome della nuova fiamma di Totti, o presunta tale. Il suo nome è Noemi Bocchi.

Francesco Totti ha una nuova fidanzata?

Sul web i fan della “royal family d’Italia”, come viene chiamata da tempo, sono alla ricerca di notizie in merito a Noemi Bocchi. È davvero lei la nuova fidanzata di Totti? Scopriamo di chi si tratta. Secondo Repubblica sarebbe questo il nome della giovane avvistata due file dietro l’ex capitano della Roma all’Olimpico per la partita contro il Genoa.

La storia tra i due sarebbe iniziata mesi fa. Tenuta ben nascosta dalla stampa, anche se pare che a Roma le voci circolassero e come. In particolare si parla di un episodio avvenuto tempo fa, quando lei si sarebbe data alla fuga da un locale molto in voga a Colle Oppio, dove era in corso una festa. Il motivo? Totti pare avesse avuto un incidente d’auto.

Chi è Noemi Bocchi

La nuova fidanzata di Totti, o così pare, ha 34 anni ed è laureata alla Lumsa in Economia aziendale e bancaria. Lavora come designer floreale e ha due figli. I due starebbero l’uno al fianco dell’altra in gran segreto da ottobre 2021. Se ciò fosse vero, andrebbe a confermare il fatto che la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi prosegue da molti mesi. Un matrimonio concluso da tempo, con l’ultimo post Instagram della conduttrice al fianco del marito risalente a settembre dello scorso anno.

L’ex marito di Noemi Bocchi è un imprenditore e lavora nel mondo del calcio giovanile. Gli esperti di gossip hanno già preso d’assalto i suoi social, scovando le foto dei suoi bambini su Facebook, unico account non privato (che probabilmente lo diventerà). Nessuno scatto al fianco di Totti, per il momento.

A confermare l’aperta crisi tra marito e moglie ci sarebbe una dura lite scoppiata lo scorso 5 febbraio 2022 durante una gita in famiglia sulle rive del lago di Castel Gandolfo. La separazione sarebbe prossima. Totti sarebbe sul punto di lasciare casa e tornare a Casal Palocco, in precedenza occupata da sua madre.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI