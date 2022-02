Nancy Brilli malattia: cosa è l’endometriosi

Nancy Brilli ha sofferto di una brutta malattia, l’endometriosi. Sottoposta ad 8 interventi chirurgici, ora c’è più sensibilizzazione su questa patologia

La malattia di Nancy Brilli è l’endometriosi. Per anni grazie all’attrice romana, di origini ucraine, che si è messa a nudo in diverse trasmissioni televisive abbiamo iniziato a familiarizzare con questa parola difficile. In molte che soffrivano di questa patologia alle ovaie, si sono rese conto di soffrirne e soprattutto sospettato che non gliel’avessero diagnosticata perché poco conosciuta, si sono sentite aiutate dalla Brilli.

Nancy Brilli racconta la sua malattia

In diverse trasmissioni televisive, in particolare a Verissimo condotto dalla professionale Silvia Toffanin, Nancy Brilli ha raccontato la sua malattia, la stessa di Laura Torrisi e di altre attrici. La diagnosi all’epoca era poco conosciuta ed era difficile riuscire a capire perché soffrisse di diversi disturbi prima e dopo il ciclo mestruale. Aveva dei dolori lancinanti e dei flussi lunghi e molto intensi. A livello psicologico era devastata, si vergognava e la botta più forte fu quando i medici le dissero che non poteva avere bambini.

Le è stata diagnosticata l’endometriosi quando aveva 30 anni di età. Si è sottoposta ad otto interventi chirurgici ed è riuscita anche a realizzare il suo più grande sogno: diventare mamma. Suo figlio Francesco, il papà è Luca Manfredi, oggi ha 22 anni di età e frequenta l’università. A lieto fine dunque il superamento della fase più acuta della malattia da parte di Nancy Brilli che si è fatta paladina della diagnosi precoce.

Cosa è l’endometriosi

La malattia di cui ha sofferto Nancy Brilli è l’endometriosi. Si tratta nel dettaglio di una patologia che riguarda l’utero. Ci sono diversi tipi di questo disturbo in base a dove si sviluppa l’endometrio al di fuori di quello che è il suo luogo naturale. Le cause sono ancora del tutto sconosciute del perché si manifesti questa malattia che prevede delle diverse fasi e quindi diverse gravità. I sintomi sono tendenzialmente comuni ed invalidanti, un lancinante dolore fino allo svenimento nella fase premestruale, irregolarità del ciclo spesso molto lungo e dolore durante i rapporti amorosi.

Spesso si associa all’endometriosi l’infertilità, chi ne soffre ha infatti difficoltà di concepimento. L’importante è, appena si hanno dei sintomi anomali, di non sottovalutarli e di recarsi subito da un ginecologo specializzato nella diagnosi dell’endometriosi in modo da scoprire in tempo di soffrirne. Tra le diverse testimonial di una maggior sensibilizzazione per le patologie legate all’utero e alla sfera femminile anche la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri che invece soffre di vulvodinia.

