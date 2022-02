Chi è Salvatore di Uomini e Donne: è ancora “attivo”

Andiamo alla scoperta di un nuovo personaggio di Uomini e Donne: Salvatore, nuovo protagonista del trono over.

Ha fatto il suo esordio nel parterre di Uomini e Donne Salvatore, un nuovo grande protagonista del trono over di Uomini e Donne. Andiamo alla scoperta dunque del nuovo volto del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, chi è Salvatore

L’uomo ha portato tutta la sua carica e la sua simpatia nel parterre di Uomini e Donne. Salvatore si è presentato, definendosi “amante delle donne” e colpendo subito per la sua sfrenata irriverenza. L’uomo è rimasto vedovo dopo essere stato sposato a lungo con una donna che ha conosciuto in Svizzera. L’uomo ha infatti lavorato in Svizzera come saldatore in una fonderia e qui ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua nuova moglie, una donna croata di 40 anni sposata al tempo con un direttore d’azienda e con due figli. Salvatore aveva invece 25 anni e nonostante la forte differenza d’età i due si sono innamorati perché, come ha detto l’uomo, “quando c’è l’amore l’età non conta”.

Dopo la morte della moglie dunque Salvatore ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, una trasmissione che ha sempre seguito con piacere, ma a cui ovviamente non ha mai pensato di partecipare prima della morte della moglie. Trovatosi solo, l’uomo ora cerca di ritrovare una compagna nel dating show di Canale 5. Salvatore ha raccontato un po’ le sue preferenze e le sue attitudini, ha detto che gli piacciono le donne formose e che è un perfetto uomo di casa, in grado di cucinare, lavare i panni e stirare. Vedremo dunque se il simpatico Salvatore troverà una compagna a Uomini e Donne.

