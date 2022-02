Nuovo appuntamento con Doc 2, in onda su Rai 1 in prima serata con la sesta puntata che, come di consueto, sarà divisa in due episodi. Agnese si ritroverà a mettere tutto in discussione, mentre Gabriel troverà finalmente la forza di aprirsi con Giulia e rivelare al reparto la dolorosa verità che custodisce dentro di sé.

Scopriamo le anticipazioni degli episodi 11 e 12 di Doc 2, fiction medical Rai con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. Questi si ritroverà a ricoprire nuovamente il ruolo di primario, seppur per un solo giorno.

Doc 2, anticipazioni episodio 11

Le anticipazioni dell’episodio 11 di Doc 2, dal titolo Ragioni e conseguenze, in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25, il 24 febbraio. La madre di Manuel viene ricoverata in ospedale. La notizia sorprende particolarmente Agnese, dal momento che si tratta della madre del bambino che ha in affidamento con Davide. Attualmente le cose tra loro non vanno per il meglio, anzi tutt’altro. Agnese si ritroverà a mettere in discussione tutto ciò che crede di sapere. Tutto ciò nel momento in cui Andrea darà l’impressione di volerle essere più vicino che mai.

Damiano intanto si ritroverà a fare una scelta che potrebbe generare una frattura insanabile nel suo rapporto con Giulia. Le aveva promesso di non voler sfruttare le informazioni ottenute su Lorenzo ma potrebbe essere costretto a farlo. Gabriel invece riuscirà a lasciarsi andare in terapia, aprendosi con la psicologa e liberandosi dei problemi che lo fanno star male da tanto tempo, portandolo a tentare il suicidio e finire in coma.

Doc 2, anticipazioni episodio 12

Le anticipazioni dell’episodio 12 di Doc 2, dal titolo Gold standard, in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.25, il 24 febbraio. Andrea si ritroverà a essere nuovamente primario, anche se soltanto per un giorno. Il medico non vedeva l’ora di potersi rimettere alla prova dopo l’incidente. Proverà a dare il meglio ma le cose non andranno affatto come previsto. Un improvviso blackout dei sistemi informatici dell’ospedale lo spingerà a prendere decisioni che potrebbero rivelarsi rischiose.

Gabriel confesserà all’interno reparto una verità molto dolorosa. Lavorando però al caso di una paziente speciale, le cose cambieranno ancora una volta. Alba, infine, sarà in grande difficoltà con Riccardo, mentre Cecilia e Andrea lavoreranno fianco a fianco durante l’emergenza. Si ritroveranno a essere sempre più in sintonia. Per quanto sia una sorpresa, scopriranno d’avere una forte intesa.

