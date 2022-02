Grande Fratello VIP fantasmi in casa: i 4 avvistamenti citati da Alfonso Signorini

Fantasmi in casa? Miriana conferma. Il conduttore del Gf Vip nelle anticipazioni della puntata di stasera 24 Febbraio ha parlato di 4 avvistamenti, le edizioni in cui sono stati visti

Al Grande Fratello VIP dopo la lunga parentesi dell’amore libero tra Delia Duran, Alex Belli in cui è stata coinvolta Soleil Sorge è tempo di sdoganare un altro tema, la sfera esoterica. Dall’hot all’horror noir il passo è breve e la Casa si è trasformata un po’ nel set di Paranormal Activity e questa sera bisognerà stare attenti, almeno per chi è debole di cuore, ai temi trattati a cui serve particolare sensibilità.

Non ci credete? Dovete avere fiducia perché è ufficiale. Nella presentazione in diretta delle anticipazioni della puntata di stasera del Grande Fratello VIP del 24 febbraio Alfonso Signorini ha chiamato in causa Miriana Trevisan svelando uno dei temi della puntata in cui sarà protagonista: il fantasma del Gf VIP. L’ex velina ha confermato di aver percepito qualche giorno fa un’entità, una donna elegante di mezza età, intorno ai 45 anni, all’interno della Casa e ha chiesto anche conferma a Giucas Casella. Spesso la mora show girl ha parlato delle sue doti di sensitiva confermando le accade spesso di avere queste percezioni paranormali, vede cose. Alfonso Signorini ha detto anche che non è la prima volta che nella Casa del Grande Fratello VIP viene avvistato il fantasma di una donna. Vediamo in quali altri edizioni del gf sono stati visti degli spiriti e da chi sono stati avvertiti.

Gf VIP, le 4 edizioni in cui sono stati avvisati fantasmi in casa

Per ben quattro volte è stato avvisato nella Casa del Grande Fratello VIP il fantasma di una donna. Andiamo in ordine cronologico, a vedere per la prima volta un’entità all’interno del reality è stata Alessia Macari. Era la prima edizione del Gf Vip, nel novembre del 2016 la Ciociara e futura vincitrice di quella stagione del gioco si sveglió di soprassalto. Era in cantina e dichiaro di aver visto chiaramente lo spirito di una donna. Quando raccontó la vicenda ai coinquilini disse di non essersi sbagliata e che poteva essere un’attrice di Cinecittà. La Macari oggi è mamma e condivide la sua vita con il calciatore Kragl.

La seconda edizione del Grande Fratello VIP in cui è stato visto il fantasma di una donna è stata la quinta. Nel novembre del 2020 Guenda Goria ha affermato con certezza di aver avvistato una presenza dalle fattezze femminili, una donna anziana, vestita elegante con cappello e veletta nera accanto a Elisabetta Gregoraci. La mamma Maria Teresa Ruta affermó che la figlia era solita avvertire presenze paranormali. Infine in questa edizione del Gf VIP un altro avvistamento prima del fantasma visto da Miriana Trevisan. Clarissa Selassié qualche mese fa si sveglió impaurita per le urla strazianti di una donna. Il giorno seguente lo ha raccontato incredula ai coinquilini: ci sono i fantasmi in Casa?

