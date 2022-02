Grande Fratello VIP pronostici televoto 24 febbraio: chi è in nomination

Grande Fratello Vip, scopriamo i pronostici su chi potrebbe venire eliminato dal Grande Fratello Vip nella puntata di giovedì 24 febbraio 2022.

Dopo l’eliminazione di Kabir Bedi nella scorsa puntata, un altro vippone lascerà la casa del Grande Fratello Vip nella puntata di giovedì 24 febbraio. In nomination ci sono Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri: proviamo a vedere chi sarà il concorrente che verrà eliminato ricorrendo, come al solito, ai pronostici dettati dal sondaggio lanciato dal sito ufficiale della trasmissione. Questo sondaggio, che fa votare il preferito del pubblico, è sempre molto indicativo: nella scorsa puntata, ad esempio, indicava Kabir Bedi come sfavorito del pubblico e infatti l’attore è stato eliminato. Vediamo dunque i pronostici per la puntata del 24 febbraio.

Chi uscirà stasera dal Grande Fratello Vip

Come detto, in nomination ci sono tre concorrenti: Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Partiamo dalla favorita del pubblico, la cui permanenza all’interno della casa sembra quindi scontato: Nathaly Caldonazzo è prima col 38% dei voti circa. Dietro di lei la forbice tra Davide Silvestri e Katia Ricciarelli è esigua: il primo è avanti col 32% circa delle preferenze, ma la seconda segue attestandosi poco sotto al 30%. Insomma la distanza tra i due è minima e la lotta è apertissima.

Nonostante il vantaggio non sia ampissimo, Nathaly sembra poter stare tranquilla, mentre chi deve temere maggiormente l’imminente televoto è Katia, indietro nelle preferenze. Le speranze di rimonta però ci sono, perché la distanza da Davide è molto poca e quindi la cantante può legittimamente ancora sperare di salvarsi. Un televoto molto equilibrato, come se ne sono visti pochi, e che aumenta la curiosità per una puntata cruciale, che segna un’ulteriore tappa di avvicinamento alla finale del 14 marzo.

