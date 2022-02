Come sta Luciano di Uomini e Donne: l’operazione e la preoccupazione di Lucia

Uomini e Donne, vediamo come sta Luciano dopo l’operazione cui si è sottoposto e la preoccupazione di Lucia a riguardo.

Non è passata inosservata la mancanza di uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ovvero Luciano. Il simpatico cavaliere si è infatti sottoposto a un intervento alla cataratta, un’operazione ormai di routine, ma che inevitabilmente lo terrà fuori dalle scene per un po’. Circa la sua assenza ha espresso la propria preoccupazione un’altra protagonista del trono over, ovvero Lucia, che ha chiesto delucidazioni a Maria De Filippi sull’assenza in studio di Luciano e la conduttrice ha spiegato nei dettagli la situazione.

Uomini e Donne, come sta Luciano

Alla domanda di Lucia circa l’assenza in studio di Luciano, Maria De Filippi ha spiegato che l’uomo si è operato alla cataratta per migliorare la sua vita. Al momento, l’uomo è impegnato ovviamente col recupero post-operatorio e per questo motivo non sta partecipando al programma. Nulla di grave quindi per il simpatico protagonista del trono over, l’operazione alla cataratta è ormai praticamente un intervento di routine, molto frequente in tarda età, e quindi non desta alcuna preoccupazione. Il tempo del normale decorso post-operatorio e finalmente potremo riaccogliere in studio tutta la carica di Luciano.

L’uomo, ricordiamo, è arrivato a Uomini e Donne per riconquistare una sua vecchia fiamma, Agnese, che però dopo più di 60 anni non lo ha riconosciuto e lo ha respinto. Nonostante la delusione, Luciano non si è buttato giù e si è mostrato sempre allegro e sorridente, diventando presto uno dei personaggi più amati del trono over di Uomini e Donne. Per ora dovrà stare un po’ a riposo, poi tornerà normalmente a essere protagonista del parterre del dating show di Canale 5.

