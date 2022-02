Mago Forest chi è la moglie del comico di LOL 2

Andiamo alla scoperta della vita privata di uno dei protagonisti di Lol 2: chi è la moglie del Mago Forest.

Ha fatto finalmente il proprio ritorno Lol, con le prime quattro puntate della seconda stagione che sono state rilasciate da Amazon Prime Video, in attesa delle ultime due che vedranno la luce giovedì 2 marzo 2022. Tra i protagonisti della seconda stagione dell’amatissimo show comico c’è il Mago Forest, personaggio amatissimo dal pubblico italiano, da anni ormai protagonista del mondo della televisione. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata, in particolare su sua moglie.

Mago Forest, chi è la moglie

La dolce metà del noto comico si chiama Angela. La donna era una grandissima fan dell’attore e infatti i due si sono conosciuti proprio a uno spettacolo del comico e poi è scattata la famosa scintilla. I due hanno quindi iniziato una relazione e si sono sposati nel 2012, con una cerimonia molto romantica a Venezia. A rompere il ghiaccio durante il primo incontro è stata la donna, che ha chiesto un autografo all’uomo e da quel momento i due sono diventati inseparabili.

Non sappiamo moltissimo però della donna che ha conquistato il cuore del Mago Forest: i due tengono al riparo dalle indiscrezioni la loro vita privata. Sappiamo solo che la donna è del trevigiano e che lavorare per un’azienda impegnata nella produzione di jeans. Oltre ciò sappiamo molto poco, con la donna che, nonostante la grande fama del marito, è sempre rimasta lontana dal mondo del gossip e dello spettacolo.

D’altronde, anche il Mago Forest è un personaggio abbastanza riservata, che racconta poco di sé e di cui si sa poco di ciò che c’è oltre il suo lato lavorativo e mediatico. La coppia comunque è felicemente sposata da oltre dieci anni e vive con riservatezza e passione il grande amore che li lega.

