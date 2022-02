Che c’entra il Molise con Maria Di Biase

Maria Di Biase è una delle comiche più intelligenti d’Italia. Ciò deriva dal suo tipo di ilarità ma anche dalla laurea conseguita in matematica. Dice d’averla chiusa in un cassetto, senza mai sfruttarla, e che ora non ricorda nulla. Al tempo, iniziano a fare serate, ha scoperto la sua strada e non l’ha più lasciata.

La sua vita l’ha vista girare numerose città e, sorprenderà molti, non è nata in Italia. Ecco cosa c’è da sapere su di lei, suo partner in amore e sul palco e sul Molise, che porta nel cuore e ha promesso di rappresentare anche a Lol 2.

Chi è Maria Di Biase

Tra i concorrenti più apprezzati di Lol 2 c’è di certo Maria Di Biase. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla Gialappa’s Band. Ha raggiunto la fama con Corrado Nuzzo, con il quale fa coppia a lavoro e nella vita di tutti i giorni. Ha promesso di portare nello studio di Lol 2 tante risate, sorprese e materiale inedito. Non poteva mancare però il Molise, che fa parte di lei: “Quello c’è sempre”.

Come detto, sorprenderà molti sapere che Maria Di Biase non è nata in Italia, bensì a Montreal, in Canada. Era il 7 dicembre 1974. Di canadese, però, ha soltanto la città in cui è venuta al mondo. Le sue origini affondano le radici nel Molise. È legata a questa terra e la sente sua. Vi ha trascorso infanzia e adolescenza, per poi decidere di lasciarsela alle spalle per iscriversi all’Università di Bologna, laureandosi poi in matematica. Oggi vive a Milano, dove lavora come comica affermata tra televisione, cinema e teatro, fianco a fianco con il suo compagno Corrado Nuzzo.

Maria Di Biase, carriera

Maria Di Biase ha mosso i primi passi a teatro, recitando soprattutto in ruoli comici. Ha poi partecipato a programmi Rai come Bulldozer, Tutti a scuola e Quelli che il calcio, facendosi notare dal grande pubblico. Dopo aver conosciuto il compagno Corrado Nuzzo, ha visto la propria carriera raggiungere l’attesa svolta grazie alla Gialappa’s Band. Dal 2004 al 2007 i due sono stati coinvolti nei vari programmi di Mai dire.

L’attrice e comica ha preso parte a numerosi film nel corso degli anni, da Anche se è amore non si vede ad Amici come noi, da Arrivano i prof al primo film da regista, con Nuzzo, dal titolo Vengo anch’io. In seguito i fan l’hanno poi apprezzata in Bene ma non benissimo e Odio l’estate. Dal 2010 al 2016 sono stati parte integrante del cast di Zelig, per poi tornare sul famoso palco nel 2021. Impegnata anche in Radio, sempre fianco a fianco, da Zazarazà a Black Out, fino a Numeri Uni. Sempre su Radio 2.

Maria Di Biase, vita privata

Sul finire degli anni ’90 Maria Di Biase ha conosciuto Corrado Nuzzo, divenuto suo compagno tanto nella vita quanto sul palco. Il primo incontro è avvenuto in teatro a Bologna. Al tempo lei era ancora impegnata all’università, recitando per passione più che per lavoro. Lui invece collaborava con Natalino Balasso. Presentati da alcuni amici, ci hanno messo un po’ prima di cimentarsi in una relazione. Uniti più che mai, hanno scelto di non sposarsi e non avere figli.

