Uomini e Donne, fa discutere un gesto fuori onda di Armando nei confronti di Ida: vediamo cosa è successo e la reazione di Alessandro.

Al centro del parterre di Uomini e Donne c’è la relazione tra Ida e Alessandro, che sta vivendo un momento particolarmente delicato. Le cose sembravano andare tanto bene tra i due, ma negli ultimi tempi si è sviluppata un po’ di tensione e si è creata dell’apprensione per il futuro della coppia. Tra i due c’è infatti anche la presenza di un altro grande protagonista del parterre di Uomini e Donne come Armando. In particolare, il cavaliere avrebbe compiuto un gesto che potrebbe rivelarsi molto significativo: vediamo di cosa si tratta.

PALINSESTO MEDIASET CAMBIA PER LA GUERRA RUSSIA UCRAINA: COSA VA IN ONDA E COSA NO

Uomini e Donne, il gesto di Armando e la reazione di Alessandro

Durante la canzone Ciao Ciao, Armando si stava alzando per dirigersi verso Ida, ma dopo aver visto che in realtà con lei c’era Alessandro ha deciso di lasciare perdere e tornare indietro. La domanda è: cosa avrà voluto dire il cavaliere alla dama? Poco tempo fa Gianni Sperti ha avanzato l’ipotesi di un incredibile ritorno di fiamma tra i due, considerando quanto i due si comprendano a vicenda. Che ci sia veramente un interesse redivivo da parte di Armando per Ida?

Intanto, la situazione tra la donna e Alessandro non sembra tranquillissima. Proprio quando Armando stava andando verso di lei, prima di desistere, i due stavano parlando animatamente e probabilmente discutevano circa l’esclusività del loro rapporto e dell’eventualità che la donna conosca altri uomini. Vedremo come andranno in futuro le cose, certamente la situazione si fa particolarmente intricata, considerando che tra Ida e Alessandro stanno sorgendo dei problemi che potrebbe realmente minare la loro relazione.

In tutto questo c’è da capire quali sono le intenzioni di Armando, se davvero sta tornando a provare qualcosa per Ida e se potrà dunque mettersi in mezzo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI