Chi é il marito di Hoara Borselli Antonello Costigliola padre dei suoi figli

Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata di Hoara Borselli: chi è il marito Antonello Costigliola.

Uno dei volti televisivi più noti è sicuramente quello di Hoara Borselli, che vanta una carriera molto lunga e varia all’interno dello spettacolo, e non solo, italiano. Inizia come modella, per poi passare a lavorare come attrice sia al cinema che in televisione. Raggiunta la notorietà anche grazie al successo a Ballando con le stelle, la donna si sposta piano piano verso la politica, lavorando con l’ex Ministro della difesa Ignazio La Russa e facendosi vedere con frequenza sempre maggiore nei programmi di approfondimento, in qualità di opinionista. Negli ultimi anni si è ritagliata il proprio posto in questo mondo, scrivendo anche di politica per importanti quotidiani come Il Tempo. Una carriera di altissimo profilo dunque, ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata della donna e in particolare su suo marito.

HOARA BORSELLI LAUREA: GLI STUDI CHE HA FATTO PER OPINIONISTA IN TV

Hoara Borselli: chi è il marito Antonello Costigliola

Hoara Borselli ha avuto una relazione di sei anni con l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana Walter Zenga. Nel 2009 poi la donna ha sposato Antonello Costigliola, con cui ha avuto due figli, Margot e Daniel, nel 2009 e nel 2012. Non si hanno però molte informazioni riguardo l’uomo, che rimane molto riservato e fuori dalla luce dei riflettori, nonostante l’enorme fama della moglie. Hoara stessa non parla molto della sua sfera privata, ha ammesso che con Antonello ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Walter Zenga.

La donna ha ripercorso la rottura con l’ex “uomo ragno”, come veniva soprannominato il portiere, raccontando che l’uomo voleva costruire una famiglia con lei che però all’epoca era ancora troppo giovane e non se l’è sentita di fare questo passo importante.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI