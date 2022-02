Hoara Borselli laurea: gli studi che ha fatto per opinionista in tv

Hoara Borselli, scopriamo chi è l’opinionista televisiva e il suo percorso che l’ha portata al ruolo che ricopre oggi.

Ripercorriamo la carriera di Hoara Borselli, diventata col tempo una famosa opinionista e conduttrice televisiva dopo una lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

Chi è Hoara Borselli

Nata a Viareggio nel 1976, il suo particolare nome viene da un romanzo che la madre lesse da ragazza, ma di cui non ha mai svelato il titolo alla figlia. Non sappiamo molto sul percorso di studi della donna, ma sappiamo che la sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia come modella negli anni ’90. Passa poi presto alla televisione e al cinema, esordendo nel 1995 nel film Per favore, strozzate la cicogna, mentre la sua prima parte in televisione è nella famosa soap opera di Rai3 Un posto al sole.

Le fiction lanciano la sua carriera e l’affermazione televisiva arriva poi nel 2005 con la vittoria di Ballando con le stelle in coppa col maestro Simone Di Pasquale, con cui ha anche recitato a teatro. L’avvicinamento al mondo della politica arriva nel 2011, quando Hoara viene scelta dall’ex ministro della difesa, Ignazio La Russa, per far parte del suo ufficio di diretta collaborazione. Preso si addentra nel mondo della politica, affermando la propria presenza a destra e comparendo come opinionista in tantissimi programmi di approfondimento politico e di attualità come Non è l’Arena, Quarta Repubblica e Mattino Cinque. Il suo avvicinamento alla politica l’ha portata anche a intraprendere la via del giornalismo, iniziando a collaborare con quotidiani importanti come Secolo d’Italia e Il Tempo.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Hoara Borselli ha avuta una relazione di sei anni con l’ex portiere Walter Zenga e ha sposato poi Antonello Costigliola, con cui tra il 2009 e il 2012 ha avuto due figli: Margot e Daniel.

