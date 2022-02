Chi è la moglie di Nicola Porro: Allegra Galimberti è figlia di Umberto?

Nicola Porro, scopriamo chi è la moglie del giornalista protagonista dei programmi Mediaset: tutto su Allegra Galimberti.

L’informazione su Canale 5 ha il volto di Nicola Porro, conduttore prima di Matrix su Canale 5 e poi di Quarta Repubblica su Rete 4. Il giornalista è uno dei personaggi più noti dei canali Mediaset e vanta una carriera di primissimo livello, con l’incarico anche di vicedirettore de Il Giornale, dove si occupa principalmente di economia e finanza. Andiamo a scoprire però qualcosa in più sulla vita privata del giornalista: chi è la moglie Allegra Galimberti.

Nicola Porro: chi è la moglie

Da diversi anni ormai Nicola Porro condivide la sua vita con la moglie Allegra Galimberti, che viene associata spesso al celebre accademico e giornalista Umberto Galimberti, ma tra i due non intercorrono legami di parentela. In realtà non si sa molto sulla donna, che non fa parte del mondo mediatico di cui è protagonista il marito e si tiene lontana dai riflettori. Le poche cose che si sanno le dobbiamo a qualche intervista del marito, considerando che la donna non ha nemmeno un profilo Instagram. A ogni modo, pare che Allegra lavori nel campo della moda, anche se non si sa bene il ruolo specifico.

Nicola ha raccontato che prima di incontrare Allegra era un “libertino” e che il matrimonio con la donna gli ha fatto mettere la testa a posto. La coppia ha anche due figli che si chiamano Ferdinando e Violetta e che, stando alle parole dell’uomo, non sono abituati a vederlo in televisione perché vanno a letto presto.

Oltre queste poche notizie, non sono disponibili altre informazioni sulla moglie di Nicola Porro né su come i due si siano conosciuti. Il giornalista tiene molto alla riservatezza della sua sfera privata e cerca di tenerla al riparo dalle indiscrezioni.

