Gf, fuorionda a rischio rissa: Katia umilia Jessica, scoppia pandemonio

Durante la pubblicità della puntata di ieri sera 24 Febbraio del Gf VIP è scoppiato il putiferio: tra le urla generali è scoppiato il putiferio e Katia spara a zero su Jessica

Un fuori onda scoppiettante durante la pubblicità nel corso della puntata di ieri sera 24 febbraio al grande fratello VIP. È scoppiato il putiferio visibile, come sempre, su Mediaset Extra che continua a trasmettere le immagini dalla Casa anche quando su Canale 5 non si è in onda con il programma. Poco prima in diretta Katia Ricciarelli aveva avuto uno scontro con Lulù, reciprocamente si erano scambiate delle parole forti nei contenuti, ma pacate nei modi.

In sintesi per il soprano la più giovane delle Princess non aveva rispetto nei suoi confronti, mentre Lulù ribadiva l’incoerenza della donna che si era avvicinata a Natalie nonostante le brutte parole che la show girl aveva avuto nei suoi confronti. Alla Ricciarelli non è andato però a genio il modo in cui loro, come Manila e Miriana, affrontano la puntata.

Chi è stato eliminato Grande Fratello Vip 24 febbraio: eliminazione e polemica

Gf VIP, furiosa lite tra Katia e Jessica

Che gli animi si stavano scaldando ieri sera 24 Febbraio durante la pubblicità al Grande Fratello VIP era evidente quando sono partite le urla generali, una sorta di “pollaio”. Katia Ricciarelli è esplosa dice che a Jessica e Lulù piace fare così, perché le piace lo show in puntata, sono ipocrite perché non dicono le cose in faccia. “Abbiamo visto la bella clip quando eravate lì a parlare di me, con te Miriana non parlo più” coinvolgendo anche le sue nemiche. La Ricciarelli ha poi aggiunto “con tutto quello che sta succedendo nel mondo dobbiamo andare avanti a dire queste stupidaggini? Vergognatevi”.

C’è la guerra stiamo parlando del nulla ragazzi, tutti abbiamo sbagliato rimarca Delia, dobbiamo andare avanti e pensare alle cose più importanti. Nella discussione, nata in realtà dal nulla, si introduce Jessica rivolgendosi a Katia, che non sopporta lacrime inutili: “Cosa ti frega se una piange se è sensibile?”. Katia non ci vede più dalla rabbia e dice a Jessica stai zitta tu che non hai nemmeno la dignità di andare dietro ad un uomo! La maggiore delle Selassiè rimane spiazzata e si alza in piedi per ribadire a Katia che è incoerente nell’essersi avvicinata a Nathaly Caldonazzo che in passato l’ha insultata dandole della donna incompleta. Nella lite si inserisce anche Lulù che dice che il soprano è una persona vuota. Poi le accuse, pochi giorni fa sono state pronunciate dalla Ricciarelli frasi razziste.

Katia fa il paragone con Sophie perché lei è giovane ma educata nell’esporre le cose a differenza loro. Per lei è educata e conosce il concetto di rispetto per le persone, in particolare più adulte. Si è rischiata la rissa poi gli animi si sono placati fino all’eliminazione del soprano che ha scelto di salutare solo determinate persone. Alfonso ha chiesto se gli esclusi da lei volevano salutarla lo stesso, lo hanno fatto tutti tranne Jessica e Lulù che sono incappate nell’ira del conduttore.

