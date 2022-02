GF VIP, Nathaly frase gate: l’incredibile decisione dalla regia

Al Grande Fratello VIP fa scalpore la famosa presunta frase pronunciata da Nathaly su Jessica e Lulù. Non c’è traccia e la regia durante la pubblicità intima al silenzio, intanto scattano le diffide

Ieri sera sul finale della puntata del 24 febbraio del Grande Fratello VIP è scoppiata la polemica più interessante dell’intera diretta. Gli animi erano già nervosi perché ad un passo dalla finale del 14 marzo era il momento delle nomination paesi. I concorrenti del Gf Vip non finalisti sono stati convocati al tavolo ovale in super led. Al momento della nomination di Jessica si è scatenato il vero e proprio frase gate che ha infiammato il pubblico del reality. Sophie ha rivelato che nominava Nathaly per una presunta frase razzista pronunciata nei confronti delle sue migliori amiche all’interno della Casa, Lulù e Jessica.

In principio la bionda ex tronista non voleva rivelare il contenuto dell’affermazione che avrebbe fatto Nathaly ad Alfonso che diceva che non era andato in onda nulla si è limitata a replicare che la frase le era stata riportata dal suo fidanzato Alessandro e che gli credeva ciecamente. Inoltre, la stessa Sophie ha avuto uno scontro con Signorini perché il conduttore ribadiva che se fosse andata in onda una frase del genere si sarebbero presi provvedimenti disciplinari nei confronti della Caldonazzo e che comunque i concorrenti non devono mettere bocca sulle scelte del Grande Fratello a prescindere.

GF VIP: l’audio di Nathaly in onda, ma la regia sbaglia

Jessica è così intervenuta e ha rivelato il contenuto della frase razzista che Nathaly avrebbe detto alle Princess “sono protette dagli zingari”. Alfonso Signorini ha così deciso di indagare perché questa frase riportata da Alessandro non risulta registrata, il conduttore prima della pubblicità che precede il Gf Vip Night ieri sera 24 Febbraio ha annunciato che sarebbe stata sbobbinata la conversazione incriminata tra la Caldonazzo e Basciano. Sbobbinare in gergo giornalistico significa trascrivere letteralmente. Nel frattempo durante la diretta su Mediaset extra, Jessica e Nathaly continuavano a litigare tra di loro e la regia ha ribadito più volte a tutti i concorrenti di restare in silenzio, come da prassi in questa fase del gioco.

Al rientro in studio il conduttore ha mostrato ai concorrenti del Gf un passaggio di un video andato in onda dopo la lite tra Nathaly e Jessica in cui si sente la Caldonazzo dire “peggio degli zingari”. Jessica, ed altri gieffini, hanno detto che non era quello il momento in cui è stata pronunciata la famosa frase dall’attrice. Signorini ha allora rassicurato che in questi giorni lavoreranno alla ricerca di questa affermazione. “Tra protette dagli zingari e come gli zingari però ce ne passa” ha chiosato il conduttore. L’argomento però è diventato virale su Twitter ed è subito tra i trend più menzionati e discussi delle ultime ore. Al termine della puntata Jessica ha chiesto alla sua famiglia fuori di diffidare Nathaly e Katia.

