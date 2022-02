Gf Vip, perché lo spazio Soleil fidanzato Carlo Domingo non è andato in onda

A sorpresa, non si è parlato del fidanzato di Soleil Sorge fuori dalla casa, come da attese: scopriamo i motivi.

Un momento che tutti aspettavano non si è concretizzato. Alfonso Signorini aveva infatti annunciato che nella puntata di giovedì 24 febbraio si sarebbe parlato del fidanzato di Soleil Sorge fuori dalla casa, e invece il conduttore ha deciso di rimandare il momento, non ponendo alla donna l’attesissima domanda nemmeno quando chiamata in confessionale. In teoria se ne sarebbe dovuto parlare dopo lo spazio dedicato all’eliminata della puntata, Katia Ricciarelli, ma alla fine quel momento non è mai arrivato, per la delusione dei telespettatori.

Gf Vip, perché non si è parlato del fidanzato di Soleil

In realtà non è noto il motivo per cui questo discorso non è stato affrontato. Alfonso Signorini ha detto di essersi sbagliato e che non era giunto il momento di parlarne quando la donna è entrata in confessionale, ma poi non se ne è parlato nemmeno dopo e i fan sono rimasti molto delusi da questa scelta. Che se ne parli a questo punto nella prossima puntata? La domanda è destinata per ora a rimanere senza risposta, perché bisogna capire cosa è cambiato nei piani di Signorini per rinviare il dibattito su questo tema.

Il fidanzato in questione è Carlo Domingo, ragazzo con cui la gieffina ha avuto una storia prima di entrare nella casa e che la starebbe aspettando alla fine del programma. Tuttavia, ciò che è accaduto tra Soleil e Alex Belli in questi mesi ha messo in discussione l’esistenza e la permanenza di questa relazione, per cui il momento in cui la donna avrebbe fatto chiarezza sul suo fidanzato era attesissimo, ma per il momento è stato rinviato dal magno stratega Alfonso Signorini.

