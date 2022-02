Monica Maggioni quanto guadagna al TG1

Scopriamo i dettagli dello stipendio di Monica Maggioni: quanto guadagna la direttrice del Tg1?

L’informazione su Rai1 ha il volto di Monica Maggioni, diventata direttrice del Tg1 dopo una lunga e fortunata carriera all’interno della testata. Dopo la laurea in lingue e letterature straniere moderne a Milano, la donna ha iniziato a lavorare nel giornalismo cartaceo, per approdare poi in televisione e diventare una protagonista di Rai1. Nello scorso novembre ha assunto la carica di direttrice del Tg1, la prima donna a ricoprire questo ruolo: scopriamo quanto guadagna col suo lavoro.

MONICA MAGGIONI VITA PRIVATA: MARITO, FIGLI

Quanto guadagna Monica Maggioni

Non è noto con precisione il compenso della giornalista per il ruolo di direttrice del Tg1, ma Il Fatto quotidiano anni fa ha reso noto lo stipendio che la donna percepiva come presidente della Rai. Dal 5 agosto 2015 al 27 luglio 2018 infatti la Maggioni ha ricoperto questo ruolo e ha percepito uno stipendio 270.000 euro all’anno come giornalista, a cui si aggiungono 66.000 euro di indennità per il suo ruolo di consigliere. Un guadagno complessivo che supera dunque i 350.000 euro e che ha sicuramente contribuito ad aumentare il patrimonio della giornalista.

Nei suoi anni in Rai Monica Maggioni ha ricoperto ruoli di crescente importanza, aumentando dunque anche i suoi guadagni. Lo stipendio del direttore del Tg1 si aggira solitamente intorno ai 300.000 euro, cifra quindi in linea con quella che la donna guadagnava con la carica di presidente della Rai. Questo dovrebbe essere lo stipendio più alto percepito dalla donna, la cui esperienza nella Rai è ormai ultra-ventennale. La Maggioni infatti inizia a lavorare a Rai1 nel 1996 e col tempo ricopre ruoli di crescente importanza, occupandosi di momenti cruciali della storia recente, dai conflitti in Medio Oriente alle elezioni americane, fino al conflitto in Ucraina in atto adesso.

