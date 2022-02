Chi è Lunetta Savino e l’imitazioni di Virginia Raffaele

Lunetta Savino, chi è la famosissima attrice imitata da Virginia Raffaele durante le puntate di Lol 2: è il volto di una famosissima fiction di Rai 1!

Una delle grandi protagoniste della seconda stagione di Lol è senza dubbio Virginia Raffaele, famosissima soprattutto per le sue perfette imitazioni. Anche nel programma di Amazon Prime Video ne ha fatto sfoggio, imitando un personaggio molto noto della televisione italiana come Lunetta Savino. L’attrice è infatti un volto iconico di una delle più famose fiction italiane come Un medico in famiglia, dove interpretava il ruolo di Cettina, ma all’attivo la Savino ha tantissimi ruoli di prestigio in televisione. Ripercorriamo quindi a grandi linee la sua carriera.

Chi è Lunetta Savino

Nata a Bari nel novembre 1958, Lunetta Savino si laurea al Dams a Bologna ed esordisce al cinema nel 1982, nel film Grog di Francesco Laudadio. Il ruolo che l’ha resa famosissima è quello di Cettina Gargiulo in Un medico in famiglia, fiction che ha definitivamente lanciato la carriera dell’attrice pugliese. La Savino ha poi recitato in tantissime altre fiction di successo, tra cui Il bello delle donne e Raccontami.

L’attrice vanta una carriera di tutto rispetto anche nel cinema, dove ha recitato in film di successo come Mine Vaganti e Saturno contro di Ferzan Ozpetek. La donna inoltre vanta un percorso di rilievo anche all’interno del teatro, dove ha esordito nel 1979 e che continua ad animare partecipando a tantissimi spettacoli.

Per ciò che concerne la sua vita privata, Lunetta Savino è stata sposata con Franco Tavassi, con cui ha anche avuto un figlio, Angelo, ma la coppia, convolata a nozze nel 1994, poi ha separato, La donna ha poi ritrovato l’amore con Saverio Lodato, giornalista e scrittore che si occupa soprattutto della cronaca legata alla criminalità organizzata.

