Don Matteo Raoul Bova com’è nei panni di Don Massimo FOTO

Si fa sempre più vicino l’arrivo della tredicesima stagione di Don Matteo, una delle fiction più amate di Rai 1. Sarà una stagione cruciale, perché porterà clamorose novità. Una su tutte: l’addio proprio di Don Matteo. Immaginare la fiction senza Terence Hill nel ruolo dell’iconico parroco in bicicletta sembrava impossibile e invece è proprio ciò che accadrà. Al posto di Don Matteo arriverà Don Massimo: scopriamo tutto sul nuovo parroco, interpretato da Raoul Bova.

QUANDO INIZIA DON MATTEO 13, SLITTA ANCORA!

Don Massimo, il nuovo parroco interpretato da Raoul Bova

L’attore ha presentato il nuovo attesissimo personaggio al Festival di Sanremo, accompagnato dall’immancabile ed esilarante Nino Frassica, ormai iconico nel ruolo del Maresciallo Cecchini. Don Massimo prenderà il posto del partente Don Matteo, che dopo dodici stagioni dice addio alla fiction. Fuori Terence Hill e dentro Raoul Bova dunque, nei panni del giovanile Don Massimo. Don Matteo dovrà partire per un’importante missione e quindi faremo la conoscenza del nuovo parroco, che ha alle spalle un evento tragico che poi ha fatto da spinta propulsoria per la vocazione.

Don Massimo, come Don Matteo, sarà molto attratto dall’investigazione e la caserma dei carabinieri di Spoleto si troverà alle prese con un altro prete pronto a interferire e a dare una mano per le indagini. Sarà però un profilo molto diverso, un parroco giovanile, che sostituisce la bicicletta con una moto fiammante. Tantissima la curiosità dunque per l’esordio di Raoul Bova nei panni di Don Massimo, pronto a sostituire Don Matteo come prete più famoso d’Italia.

La tredicesima stagione di Don Matteo vedrà la luce il 10 marzo e si svilupperà per 10 serate, accompagnando dunque gli spettatori di Rai 1 per praticamente tutta la primavera.

