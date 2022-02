Quando inizia Don Matteo 13, slitta ancora!

Sale l’attesa per Don Matteo 13: quando arriverà la nuova stagione dell’amatissima fiction di Rai 1? Scopriamo ciò che sappiamo.

L’attesa è veramente alle stelle per Don Matteo 13, la nuova stagione dell’amatissima fiction di Rai1 che porterà tantissime novità. Ci sarà infatti un cambio della guardia in parrocchia con Terence Hill che lascerà spazio a Raoul Bova e al suo Don Massimo. L’attore, accompagnato dall’immancabile maresciallo Cecchini (Nino Frassica), ha presentato la nuova stagione della serie e il suo personaggio al Festival di Sanremo, ma quando arriveranno in televisione le nuove puntate? Scopriamo tutto ciò che sappiamo.

Quando arriva Don Matteo 13

Bisognerà attendere ancora un po’ per tornare a Spoleto e conoscere Don Massimo. La tredicesima stagione di Don Matteo è infatti slittata a marzo e vedrà la luce il 10 marzo, per la prima delle dieci puntate che formeranno la stagione della fiction. Don Matteo dunque accompagnerà gli spettatori su Rai 1 per praticamente tutto il periodo primaverile e, come detto, porterà con sé incredibili novità.

In primis chiaramente il commiato con Terence Hill, che saluterà i fan in questa serie dopo dodici memorabili stagioni. Raoul Bova non sarà però l’unica novità della tredicesima stagione di Don Matteo, che accoglierà anche un altro grande protagonista nel suo cast come Giancarlo Magalli, che vestirà i panni del vescovo, amico e confidente proprio del nuovo parroco che deve raccogliere l’eredità di Don Matteo.

Per il resto, tornano personaggi amatissimi come l’immancabile Nino Frassica, ormai iconico nel personaggio del Maresciallo Cecchini, e la capitana Maria Chiara Giannetta, grandissima protagonista nel Festival di Sanremo, quando ha co-condotto la quarta serata insieme ad Amadeus raccogliendo tantissimi consensi. Tutto pronto quindi per il ritorno di Don Matteo: manca poco e finalmente tornerà una delle fiction più amate di Rai 1.

