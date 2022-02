Maccio Capatonda Padre Maronno, il possibile film sul personaggio

Maccio Capatonda farà un film con Padre Maronno? Scopriamo tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Tra i personaggi più famosi creati dalla vena comica di Maccio Capatonda c’è senza dubbio il santone Padre Maronno, “colui cui è stata appioppata la santità”, parodia di tutti quei religiosi, ma anche persone normali, divinizzate secondo cieche credenze. Maccio ha introdotto, seppur brevemente, il personaggio anche nella seconda stagione di Lol, un semplice riferimento che però ha riportato in auge il successo del personaggio e rilanciato un tema che qualche anno fa andava tanto di moda: vedremo un film su Padre Maronno? Scopriamo tutto ciò che si sa a riguardo.

MACCIO CAPATONDA, A CHI È ISPIRATO PADRE MARONNO E CHI È NELLA REALTÀ

Maccio Capatonda: il film su Padre Maronno

Il film su Padre Maronno non è un’idea campata in aria o un semplice desiderio dei fan, ma un’idea che, almeno in passato, ha avuto una sua struttura. Nel 2017 infatti, in un’intervista all’Adnkronos, Maccio ha ammesso di pensare a un film su Padre Maronno e sul tema delle sette e delle religioni. A frenare gli animi è stato subito il compagno di sketch, Herbert Ballerina, che ha sottolineato come in Italia sia difficile fare ironia sulla religione. Non impossibile però, perché nel corso del tempo si sono visti film che hanno trattato, anche in chiave ironica, il tema della religione. E allora è davvero possibile vedere il film su Padre Maronno?

Dal 2017 sono passati cinque anni e l’idea pare sia stata accantonata. Onestamente sembra difficile ora che Maccio vada a ripescare quell’idea, anche se in effetti dopo il 2017 il comico non ha più realizzato pellicole, dopo i tre in altrettanti anni fatti tra il 2015 e il 2017. Mai dire mai dunque, se Maccio dovesse decidere di tornare al cinema e volesse dare spazio a un suo personaggio sicuramente Padre Maronno potrebbe essere un candidato molto credibile.

