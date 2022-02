Al GF VIP tra Jessica e Barù sembrano ore decisive per un bacio, invece alle spalle di Jessica, Barù ha fatto a Soleil una confessione. Poi le dice in faccia parole ambigue rispetto ai gesti

Come ogni sabato, anche ieri sera 26 febbraio il Grande Fratello VIP si è animato con una festa in maschera che ha svelato nuove rivelazioni. Al centro della scena Jessica e Barù, da tempo vicinissimi e sempre più legati. In tanti sui social attendono da tempo che si dichiarino a suggellare quella che sembra a tutti gli effetti una relazione. Scatenati i fan della coppia con l’hashtag #jeru che negli ultimi giorni era diventato virale perché avevano visto Barù cercare spesso Jessica per abbracciarla. Durante la notte tra il 26 e il 27 febbraio un colpo di scena ha aperto un nuovo capitolo della vicenda.

Tutti i concorrenti si sono vestiti in maschera per il Carnival Party e Barù e Jessica hanno indossato i panni di Rugantino e Rosetta, la sua innamorata. Un assist da parte del Grande Fratello VIP che attendeva il momento giusto per spingere i due al primo bacio.

Barù e Jessica, il possibile bacio

Dopo una fase di studio e di attesa, Jessica e Barù si sono ritrovati in piscina per rifare una scena romantica in una gondola di cartapesta guidata da Davide nei panni di Arlecchino. Tanti gli sguardi tra i due, un po’ imbarazzati con Barù che ha accarezzato la mano di Jessica. La situazione però è precipitata dopo poco con i due che sono rimasti in silenzio nonostante tutti gli altri inquilini della Casa invocassero un bacio. Un momento che probabilmente non è piaciuto ad entrambi, perché troppo finto e forzato. Per questo Barù dopo minuti di imbarazzato silenzio si è alzato, seguito a ruota da Jessica.

Già in precedenza Soleil si era messa a chiacchierare con Barù, nella fase di preparazione del Carnival Party, poi dopo la scena della gondola è ripreso il dialogo tra i due. In questa circostanza Barù ha negato di avere un interesse per Jessica, spegnendo l’entusiasmo di tutti i fan della coppia. Su domanda di Soleil, il concorrente ha dichiarato che non si sta trattenendo ma di non volere una storia con Jessica dentro e nemmeno fuori la Casa. Una presa di posizione netta che però contrasta con il comportamento avuto negli ultimi giorni e anche dopo il carnival party.

La delusione Jessica e lo strano comportamento di Barù

Barù ha continuato a parlare con Soleil del suo rapporto con Jessica dicendo di essere sempre stato chiaro con la Princess e che anzi è lei che lo cerca. Nello stesso momento Jessica si è aperta con Miriana dicendo di essere delusa da quanto successo, anche lei imbarazzata e di non voler più cercare Barù. La maggiore della Selassie ha paura di essere rifiutata nella Casa e non vuole ricevere una delusione così forte.

La freddezza tra i due però è durata pochissimo. Dopo poco infatti i due si sono riavvicinati sempre in zona piscina. Il comportamento di Barù è sembrato strano a molti su Twitter, infatti dopo aver detto di non essere interessato a Jessica, è stato lui nuovamente ad avvicinarsi alle medie chiedendo del perché fosse così fredda. A questo punto in tanti sospettano che le parole di Barù a Soleil fossero di facciata per non rivelare ciò che prova veramente. Sempre attraverso i social infatti, i fan della coppia sostengono che Barù abbia rivelato a Sophie che in realtà è davvero interessato Jessica.

A questo punto il dubbio sorge: perché Barù si comporta in questo modo? Strategia per continuare la sua avventura della Casa o c’è un vero interesse nei confronti di Jessica e il suo carattere gli impedisce di avere una relazione durante l’avventura al Grande Fratello VIP? Tra l’altro nella notte Barù ha detto a Jessica che non vuole che i suoi gesti vengano equivocati, che prepara piatti senza glutine per lei solo per carineria. Avverte un po’ di pesantezza e se lei preferisce si allontana perché è stata acida tutta la sera dopo il bacio mancato e gli ha dato fastidio il suo atteggiamento. Jessica non ha praticamente reagito, annuendo e asserendo un laconico la prossima volta non ci rimango male e l’avevo capito.

