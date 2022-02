Amici anticipazioni oggi 28 febbraio eliminati e ammessi al serale

Anticipazioni Amici, vediamo quali studenti sono stati ammessi al serale e quali eliminati e cosa aspettarci dalle prossime puntate.

Si fa sempre più vicino l’appuntamento con il serale di Amici. Dal 19 marzo prenderà il via l’edizione serale del noto talent show di Canale 5 e inizia a formarsi il quadro dei partecipanti a quello che di fatto è l’atto conclusivo dell’esperienza nella scuola di Amici, nonché il più importante anche a livello di esposizione mediatica. Nella puntata di domenica 27 febbraio abbiamo visto altri quattro allievi accedere al serale, ovvero Albe, Serena, Aisha e John Erik, mentre nella puntata del 28 febbraio dovrebbe essere assegnato un altro posto per l’atto successivo di Amici. Scopriamo dunque cosa ci aspetta nella prossima puntata.

Amici, le anticipazioni di lunedì 28 febbraio 2022

Una delle novità della prossima puntata è che potremmo ascoltare qualche inedito, considerando che a mezzanotte hanno visto la luce dei nuovi inediti. Poi vedremo se i concorrenti che hanno rischiato l’eliminazione nell’ultima puntata continueranno a rimanere sulla graticola: si tratta più che altro di Calma, che è stato punzecchiato da Rudy Zerbi, che per ora lo ha salvato, ma continua a tenerlo sotto osservazione e lo chiama a un salto di qualità. Vedremo dunque come l’allievo reagirà, sicuramente lui si trova al centro dell’attenzione visto il suo posto scricchiolante.

Altro concorrente che è stato a rischio eliminazione è Nunzio, altro osservato speciale quindi nei prossimi tempi. L’alunno è stato messo in dubbio in maniera profonda da Alessandra Celentano e ha replicato in maniera molto sentita, poi è stato salvato da Todaro, ma la sua situazione resta comunque molto precaria.

Attenzione dunque sui personaggi a rischio eliminazione, mentre per l’accesso al serale abbiamo avuto quattro nomi e vedremo chi si aggiungerà prossimamente.

