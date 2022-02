Chi è Alba Rohrwacher: sarà Elena ne L’Amica Geniale 4

Uno specchio nel finale de L’Amica Geniale 3 rivela la nuova interprete di Lenù. Il personaggio di Elena Greco era destinato ad Alba Rohrwacher, che ha prestato la propria voce per la narrazione fuori campo della serie negli ultimi anni.

Scopriamo qualcosa in più su Alba Rohrwacher, tra le attrici più rilevanti del panorama italiano degli ultimi anni. Ecco un riassunto della sua brillante carriera.

Chi è Alba Rohrwacher

Non vi sono dubbi, Alba Rohrwacher sarà Lenù ne L’Amica Geniale 4, ultima stagione della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La cosa era ormai palese da tempo, considerando come fosse stata inserita nel cast come voce narrante. Un accordo stipulato da tempo, al punto da inserire il suo volto nel gran finale della terza stagione. Differente il discorso per Lila, la cui attrice dev’essere ancora individuata. Un nome su tutte però sta infiammando i fan sul web, quello di Irene Maiorino.

Nata a Firenze il 27 febbraio 1979, Alba Rohrwacher è una celebre attrice italiana. Il cognome lo deve al padre, tedesco. Lei è nata e cresciuta in Italia, studiando recitazione presso l’Accademia dei Piccoli a Firenze, diplomandosi poi presso il Centro Sperimentale a Roma.

L’esordio risale al 2004 con L’amore ritrovato. Svariati i ruoli minori ricoperti, da Melissa P. a Mio fratello è figlio unico. In televisione inizia invece a mostrarsi nel 2006 con Il Pirata – Marco Pantani. Un anno dopo è in Maria Montessori – Una vita per i bambini. Si fa strada e mette in mostra il proprio talento. Cruciale per la sua carriera Giorni e nuvole di Silvio Soldini del 2007, per il quale vince il David di Donatello come Miglior attrice non protagonista.

Una carriera ricca di successi e acclamazioni da parte di critica e pubblico. Ha vinto un altro David per Il papà di Giovanna, ottenendo un Nastro d’argento per La solitudine dei numeri primi. La sua bacheca è inoltre arricchita da due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e dalla Coppa Volpi. Quest’ultima vinta per la miglior interpretazione femminile alla Mostra del Cinema di Venezia per Hungry Hearts.

Con L’Amica Geniale 4 ritornerà in televisione dopo un’assenza che dura dal 2018, quando ha recitato in 8 episodi de Il miracolo. Nella seconda parte degli anni Duemila si può dire come la sua vita sia cambiata. Svariate produzioni di grande rilievo, che ne hanno esaltato le doti. Ricordiamone alcune di quelle non citate in precedenza:

Il racconto dei racconti, Matteo Garrone

Perfetti sconosciuti, Paolo Genovese

The Place, Paolo Genovese

Troppa grazia, Gianni Zanasi

Lacci, Daniele Lucchetti

Tre Piani, Nanni Moretti

La figlia oscura, Maggie Gyllenhaal

Alba Rohrwacher, vita privata

Alba Rohrwacher tiene particolarmente alla propria vita privata. Non è un’attrice avvezza a condividere con giornali e fan i più intimi aspetti del proprio mondo. Sappiamo però che da molti anni il suo compagno è Saverio Costanzo, regista e sceneggiatore italiano.

È stato il lavoro a farli incontrare e, nonostante i ruoli che ricoprono, sono molto abili nel tenersi ben lontani dai riflettori quando vivono il proprio privato. Di lui sappiamo che ha avuto due figli con la conduttrice televisiva Sabrina Nobile.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI