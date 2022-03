Chi è il padre di Antonio Medugno, Vincenzo cuore d’oro

Durante la puntata del 28 febbraio del Grande Fratello VIP abbiamo conosciuto il padre di Antonio Medugno, scopriamo chi è l’eroe del concorrente

Da settimane Antonio Medugno aveva bisogno di un sostegno da parte della famiglia. Il concorrente del Grande Fratello VIP ha rivelato solo successivamente di aver passato un periodo difficile nella Casa e uno stato d’ansia che lo aveva spinto a lasciare il gioco. Lo stesso Antonio Medugno, al termine della puntata, ha parlato con gli altri concorrenti spiegando che in confessionale aveva parlato della possibilità di lasciare la Casa.

L’eliminazione di Nathaly, grande amica del concorrente, ha tolto un punto di riferimento importante ad Antonio Medugno che dopo aver superato il televoto ha ricevuto una meravigliosa sorpresa. Il tiktoker ha potuto sentire la voce del padre. Scopriamo chi è il padre di Antonio.

E’ Vincenzo il padre di Antonio Medugno, considerato un vero e proprio eroe dal ragazzo. Le parole nei confronti di suo figlio hanno dato la giusta carica ad Antonio che aveva bisogno di sapere che tutto stesse andando per il meglio a casa. Lo stesso Antonio Medugno ha spiegato di essere stato lontano dalla sua famiglia per lavoro, già altre volte, ma di aver sempre sentito telefonicamente tutti i suoi familiari.

Grazie al suo lavoro, ha sempre aiutato economicamente la sua famiglia e ora non sentirli stava diventando un peso insostenibile da sorreggere. Vincenzo, padre di Antonio Medugno, ha fatto forza al proprio figlio dicendo di resistere ancora un poco considerando che mancano solo 14 giorni alla finale. “Fuori c’è tanta gente che ti vuole dentro, non mollare”, il messaggio del padre è chiaro: Antonio deve essere forte perché fuori va tutto bene e non deve preoccuparsi. Insieme al papà c’era anche il fratello Michele che ha dato la giusta carica per il rush finale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI