Gf Vip, svelata la malattia per cui Antonio voleva uscire, non è l’anoressia

Ieri sera durante la puntata del 28 febbraio del grande fratello VIP Antonio Meduno a parlato di problemi fisici. Non ha sofferto solo di disturbi alimentari

Antonio Medugno ieri sera ha commosso il pubblico del Grande Fratello VIP. Prima emozionandosi vedendo la clip della sua particolare amicizia, pura, sincera, con Nathaly Caldonazzo. Poi quando ha ringraziato il pubblico per essere stato il primo ad essere salvato con il 50% delle preferenze dalla nomination. È stato salvato al primo televoto, la seconda a salvarsi è stata Miriana Trevisan. Complice anche l’uscita dal Grande Fratello VIP della Caldonazzo, Antonio è entrato in crisi e ha chiesto di poter uscire, autoeliminandosi, dalla Casa.

È entrato in confessionale visibilmente provato, parlando di problemi fisici che gli impedivano di continuare il suo percorso all’interno del Gf. Lo ha convinto a rimanere suo padre Vincenzo con un discorso strappalacrime. Il pubblico al televoto per l’eliminazione flash lo ha così premiato nuovamente, salvandolo e dandogli ancora più forza per restare. Ma quali sono i problemi fisici di cui parlava Antonio Medugno per cui voleva uscire dal Grande Fratello VIP?

Gf, quali problemi fisici ha Antonio Medugno voleva uscire dalla Casa

Medugno più volte ha raccontato di aver sofferto in passato di disturbi alimentari. Al Grande Fratello VIP c’è una particolare tipo di alimentazione e ha paura che ci sia la possibilità di poter ricadere di nuovo nella morsa di queste patologie. Ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello VIP del 28 febbraio ha svelato quali sono i problemi fisici per cui voleva uscire dalla Casa. Si tratta della psoriasi da stress, è questa la malattia della pelle di cui ha paura di soffrire ancora Antonio.

Sono delle macchie che provocano prurito e fastidio a chi vengono diagnosticate. Medugno ha ribadito che è stato provvidenziale per la sua permanenza al Gf Vip il discorso di suo padre Vincenzo che gli ha detto quanto è importante restare per ringraziare il pubblico che gli ha mostrato grande gradimento e sostegno.

