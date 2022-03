Gf VIP, Basciano fuorionda ridicolizza l’intervista di Corona a Chi

Mentre era live su Canale 5 il crollo di Antonio, Basciano fuorionda ha commentato le parole di Fabrizio Corona a Chi

Ieri non sono mancati i momenti di tensione per Alessandro Basciano, grande protagonista in bene e male della puntata di ieri sera 28 febbraio del Grande Fratello VIP. Come sulle montagne russe un sali scendi di emozioni, prima lo scontro con Nathaly, poi l’incontro con suo figlio Niccoló, infine la scoperta delle relazione della sua fidanzata Sophie con Fabrizio Corona, scoperta tramite un’intervista rilasciata dall’imprenditore e manager della Codegoni a Chi.

Durante la diretta Alessandro ha mostrato un invidiabile aplomb, limitandosi in sostanza ad “un quando uscirà si ricrederà”. Fuori onda però, mentre su Canale 5 andava in onda l’emozionante momento dedicato ad Antonio Medugno in crisi per un problema fisico, Basciano ha commentato l’intervista a Chi rilasciata da Fabrizio Corona.

Gf Vip, la reazione di Basciano all’intervista di Corona su Chi

Visibile grazie alla seconda regia in streaming su Mediaset Infinity, l’imprenditore tra Italia e Spagna si è lasciato andare a commenti più piccati, tesi sostanzialmente a ridicolizzare il contenuto delle dichiarazioni. “È come sparare sulla croce rossa. Mi fa ridere” ha commentato così Basciano le parole di Fabrizio Corona rilasciate a Chi. Inoltre ha aggiunto che queste dichiarazioni ci potevano stare perché semplicemente fanno parte del gioco e che sono uscite volutamente a 14 giorni dalla finale del 15 marzo.

Alessandro non ha gradito che sia stato giudicato dal manager della fidanzata senza che lo conoscesse. Non è tutto. Basciano a Manila e Miriana ha rivelato di essere rimasto male per l’omissione di Sophie sul nome del suo ex. Alessandro sapeva già della storia tra la Codegoni e Corona, glielo aveva anticipato un suo amico prima che entrasse nella casa del Grande Fratello.

Gf Vip, cosa ha detto Corona nell’intervista a Chi

Sophie ha detto che le foto pubblicate su Chi della sua storia con Corona fanno riferimento a Luglio prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. La relazione è finita per una differenza di età e di vita, ma la Codegoni vuole a Fabrizio un bene incredibile, per lei è una persona meravigliosa. Sono amici, complici anche se non h funzionato. Di seguito cosa ha detto Fabrizio Corona nell’intervista a Chi, come anticipato ieri sera 28 Febbraio al Grande Fratello VIP: Sophie è una ragazza molto sicura sveglia aperta. È una che a vent’anni ha già una forte dipendenza economica, ha fatto diverse esperienze.

È abituato a frequentare gente grande, contesti importanti. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Uno che perde la pazienza con Alex Belli come ha fatto Basciano cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me, con gente lo spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi avere dei figli, ed è ha una carriera, non può tapparle le ali. Forse lei è troppo per lui. Lei era innamorata, non le è passata.

Se Sophie dovesse scegliere fra me e lui non avrebbe dubbi, sceglierebbe me e il lavoro.

Per questo Basciano deve lasciarla tranquilla. Si è avvicinata a lui per dimenticarmi. Basciano ha chiesto a Corona di informasi tramite sua sorella Giorgia, che conosce. “Sono molto convinto di chi sono. Comunque può fare qualsiasi tipo di lavoro con lui senza gelosia” ha replicato Alessandro. Sophie ha detto che li accomuna le gentilezza e le attenzioni nei suoi confronti e che sogna un figlio, non subito perché c’è la carriera con il suo fidanzato.

