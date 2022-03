Oscar 2022 A proposito dei Ricardo: trama, cast e storia vera

A proposito dei Ricardo è una storia vera che le nuove generazioni non conoscono, ma che ha appassionato pubblico e critica. Agli Academy Awards potrebbero festeggiare uno tra Javier Bardem e Nicole Kidman, protagonisti della pellicola.

Interpretazioni davvero eccellenti per A proposito dei Ricardo, considerando le nomination agli Oscar 2022 per i due protagonisti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo film disponibile in streaming gratuitamente.

A proposito dei Ricardo, trama e cast

A proposito dei Ricardo, il cui titolo originale è being the Ricardos, è un film del celebre sceneggiatore e regista Aaron Sorkin. Questi ha raccontato la storia vera di Lucille Ball, nota nel mondo dello spettacolo come Lucy, e Desi Arnaz. I due erano i protagonisti dell’acclamata sit-com I Love Lucy, che in Italia divenne famosa come Lucy e io. Si tratta di uno show degli anni ’50, che ha gettato le basi per molte delle produzioni odierne.

Una coppia non soltanto sullo schermo ma anche nella vita reale. Si sono infatti sposati nel 1940, circa 10 anni prima dell’esordio sul piccolo schermo con la loro sit-com. La loro fu una relazione complessa, che subì una profonda crisi. I loro problemi matrimoniali rischiarono di causare la fine delle loro nozze e, al tempo stesso, un duro colpo d’arresto dal punto di vista professionale, con l’addio a I Love Lucy. Tutto accade in una settimana. I ripetuti tradimenti di Desi occupano le prime pagine dei giornali, mentre Lucille viene accusata d’avere simpatie comuniste.

Ecco il cast di A proposito dei Ricardo:

Nicole Kidman: Lucille Ball

Javier Bardem: Desi Arna

J. K. Simmons: William Frawley

Nina Arianda: Vivian Vance

Tony Hale: Jess Oppenheimer

John Rubinstein: Jess da anziano

Alia Shawkat: Madelyn Pugh

Linda Lavin: Madelyn da anziana

Jake Lacy: Bob Carroll Jr.

Ronny Cox: Bob da anziano

Clark Gregg: Howard Wenke

Nelson Franklin: Joe Strickland

Christopher Denham: Donald Glass

A proposito dei Ricardo, storia vera

Le giovani generazioni e non solo potrebbero non conoscere Lucille Ball e Desi Arnaz, così come la celebre sit-com I Love Lucy. I due sono state però delle vere e proprie star del piccolo schermo, con una serie da 6 stagioni per un totale di 181 episodi, in onda dal 1951 al 1957 su CBS.

Prima di portare in televisione questo show, i due erano molto impegnati nel mondo dello spettacolo, da anni. Lei attrice di cinema e modella, lui comico e musicista. Inizialmente la produzione aveva dei dubbi sul fatto di portare in scena una coppia mista. Fu Lucille a insistere per avere il marito al suo fianco. I protagonisti finirono sulla copertina del Time, lo show ottenne cinque Emmy Awards e gli ascolti erano da sogno. Una vera svolta per la TV, considerando come la sit-com odierna debba molto a questa rivoluzionaria serie.

I personaggi al centro delle vicende narrate erano Lucy e Ricky, che col tempo divennero sempre più simili a Lucille e Desi. Si scelse addirittura di far apparire per la prima volta una donna incinta in scena. Lucille, in dolce attesa, venne dunque “copiata” dal suo alter ego televisivo.

Il potere accumulato dalla coppia a Hollywood fu enorme, fondando la casa di produzione Desilu Productions, che alla fine venne rilevata interamente da lei, prima donna in assoluto a farlo. Ball era dunque proprietaria del suo show e lo gestiva in toto.

La storia portata al cinema dura cinque giorni ed è ambientata nel 1952. Un inferno che rischiò di mandare tutto all’aria. Ball fu inserita nella Lista Nera di Hollywood, perché considerata una comunista. Il tutto perché si era iscritta al Partito Comunista nel 1936. Disse poi d’averlo fatto per il nonno, negando ogni legame con attività anti americane.

Ad arricchire la bufera ci furono poi i tradimenti di Desi Arnaz. Si parlò molto di una notte di follie trascorsa tra alcool e donne. Il film ripercorre dunque gli episodi cruciali di quella crisi, che però la coppia superò fianco a fianco, separandosi soltanto nel 1960, tre anni dopo l’addio della loro sit-com.

A proposito dei Ricardo streaming

Chiunque volesse vedere A proposito dei Ricardo (Being the Ricardos) potrà farlo gratuitamente se iscritto ad Amazon Prime Video. La pellicola è infatti giunta in esclusiva in Italia con la piattaforma streaming. L’app è disponibile via smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

