Nelle registrazioni non ancora vista in onda, il colpo di scena tra Ida e Alessandro non convince strategia da parte dell’imprenditore casertano?

La storia tra Ida e Alessandro al trono over di Uomini e Donne sembra essere ormai al capolinea. Nessuno dei due vuole cedere sulla propria posizione, e nonostante l’interesse reciproco, la distanza continua essere un ostacolo insormontabile per far decollare questa relazione verso qualcosa di più serio e concreto. Per la dama amica di Gemma Galgani e l’imprenditore casertano uscire dal programma è un po’ una chimera che i due stanno rincorrendo negando l’evidenza. Facciamo, infatti, un passo indietro prima di scoprire cosa è accaduto nell’ultima registrazione che ancora non abbiamo visto in onda a Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne Ida e Alessandro, ultima registrazione

Al Trono Over la conoscenza tra Ida e Alessandro va avanti tra alti e bassi. I due dopo una lunga attesa, per lui impegnato per via del lavoro che lo tiene occupato nel week end, si sono finalmente visti a Brescia, dove vive la dama. Le ore trascorse insieme non sono andate per il verso giusto. I due ripetono di piacersi molto, di stare bene insieme e di provare reciproca attrazione fisica. Allora dove sta il problema? Tra i due non è successo nulla di più rispetto a quanto è accaduto durante le uscite a Roma, nonostante da parte dei due ci fosse tutta l’intenzione di fare un passo avanti nella conoscenza. In particolare Ida si è trattenuta perché la questione distanza continua a non risolversi.

Ora arriviamo a cosa è accaduto nell’ultima registrazione del Trono Over di ieri 1 marzo non ancora viste in onda. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instragram uominiedonneclassicoeover, dopo una lite in studio Ida e Alessandro decidono comunque di passare insieme il week end. Una decisione, che stando a quanto di risulta, porterà la dama è il cavaliere ad essere accusati di non prendere una decisione definitiva, un limbo anche secondo gli opinionisti Tina e Gianni che non porterà a niente. Se lei non si fida di lui che a sua volta esclude un futuro trasferimento, la conoscenza non ha le premesse giuste per trasformarsi in una relazione.