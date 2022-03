Blanco si è lasciato? La risposta dai nuovi video con Irama in discoteca

Sono diventati virali su TikTok i video della serata in discoteca di Blanco e Irama e i fan si sono chiesti: ma Blanco si è lasciato?

Le voci si fanno sempre più insistenti a tal punto che i fan si stanno chiedendo: Blanco si è lasciato con la fidanzata Giulia? Le indiscrezioni di una crisi tra il vincitore del Festival di Sanremo 2022 e la giovane Lisioli si erano scatenate subito dopo un’intervista a RTL 102.5 del cantante insieme al collega di hit Mahmood.

Presenti in studio per raccontare del successo del loro brano “Brividi”, si sono lasciati andare anche a confidenze sulla loro vita privata. In particolare l’artista non aveva mai ufficializzato di essersi lasciato con Giulia ma aveva chiaramente fatto capire che c’era aria di crisi. A pochi giorni di distanza i video di una serata in discoteca di Blanco e Irama alimentano il dubbio.

Blanco si è lasciato? Il video con Irama

Mentre si rincorrevano le voci di una crisi di coppia tra Blanco e la sua fidanzata Giulia Lisioli, su TikTok diventavano virali dei video cult repostati anche su Twitter da una pagina fan dedicata al cantante. Secondo quanto si apprende, i video risalgono alla notte del 28 febbraio dove nella nota discoteca The Club di Milano Irama ha festeggiato l’uscita del suo nuovo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”. Il progetto discografico del cantante è stato anticipato dal singolo “Ovunque Sarai” presentato proprio al Festival di Sanremo 2022 e arrivato al quarto posto nella classifica generale.

Nell’area privé si vedono Irama e Blanco divertirsi e cantare reciprocamente le proprie canzoni come “Notti in bianco”, “La genesi del tuo cuore” e “Finché non mi seppelliscono”. Nulla di male ovviamente, una piacevole serata tra amici, se non che in concomitanza di questi video non fosse accaduto qualcosa che ha lasciato pensare alla rottura tra Blanco e Giulia.

La ragazza ha infatti cancellato tutte le foto di coppia con il cantante sul suo account Instagram. Un gesto che ha fatto subito il giro del web e che ha attirato l’attenzione dei tantissimi fan del cantante. La risposta quindi su Blanco e Giulia che si sono lasciati arriva da questi video? Per la generazione non boomer verrebbe da dire sì, ma a parte questo tipo di riflessioni a dare l’ufficialità possono essere solo i diretti interessati.

