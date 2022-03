Gf Vip, Amedeo Goria con Stella di Alex Belli, la reazione di Vera Miales

Ieri a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha mostrato in esclusiva le foto di Amedeo Goria con Stella, amica di Alex Belli. La reazione di Vera Miales

Il Grande Fratello VIP anche con gli ex concorrenti regala sorprese imprevedibili e colpi di scena. Amedeo Goria, noto giornalista, tra i primi ad uscire dalla Casa più spiata d’Italia, è tornato sotto i riflettori del gossip nelle ultime ore. Durante il reality ha sempre sostenuto nel suo percorso Alex Belli ritenendo che l’attore sia sempre stato una persona sincera e che abbia rappresentato una visione dell’amore non così poi lontana dalla realtà per alcuni, probabilmente riferendosi anche a se stesso.

Un indizio è arrivato ieri a Pomeriggio 5 dove la padrona di casa Barbara D’Urso ha mostrato le foto di Amedeo Goria paparazzato con Stella Starlight, l’amica di Alex Belli e Delia Duran.

Amedeo Goria e Stella, la reazione di Vera Miales

Amedeo Goria ha chiarito nel programma Mediaset il suo rapporto con Stella. L’ha definito un legame libero anche se in foto si evincono degli atteggiamenti intimi. L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha detto di avere con Starlight un rapporto mentale, lo ha definito “alchimico”. Lo stesso Alex Belli, che era a Sharm El Sheik con l’amica Stella, ha come dato il benestare per la loro amicizia artistica dicendo di avere molto rispetto per il giornalista.

In tutto questo cosa ne pensa la fidanzata di Amedeo Goria Vera Miales? L’ultima foto di coppia, postata su Instagram dalla splendida modella e influencer, risale al giorno degli innamorati, il 14 febbraio. Goria ha detto di essere ancora insieme alla Miales, confermando a Pomeriggio 5, che la compagna è a conoscenza del suo rapporto alchimico con Stella, aggiungendo che con la bellissima dolce metà ha un rapporto più chimico.

A conferma di quanto detto, Vera Miales non ha avuto nessuna reazione social sul suo profilo Instagram come invece era accaduto in passato quando aveva commentato il fidanzato Amedeo da concorrente al Grande Fratello VIP.

