Lea Un nuovo giorno 2 si farà? Parla la regista, Rai muta

Lunedì 1 marzo si è conclusa la prima stagione della fiction Rai con protagonista Anna Valle, Lea Un nuovo giorno. Grandi rivelazioni negli ultimi episodi andati in onda, con i fan che attendono già con ansia la seconda stagione.

Il racconto di Lea Un nuovo giorno proseguirà? Ci sarà una seconda stagione per la fiction Rai? Ecco tutto quello che sappiamo a poca distanza dal primo finale di stagione.

Lea Un nuovo giorno 2 si farà?

Non vi sono ancora notizie ufficiali in merito alla seconda stagione di Lea Un nuovo giorno. Gli ottimi dati d’ascolto però fanno ben sperare. Nel giorno della presentazione della fiction la regista Isabella Leoni ha risposto a una domanda di Tvserial, spiegando di non poter rispondere per il direttore di Rai Fiction Ivan Carlei in merito al rinnovo della serie. Questi ha poi spiegato come sia tutto nelle mani dei telespettatori. L’augurio è che ciò avvenga. Questo era il pensiero della rete a inizio febbraio. Si attende ora una conferma ufficiale.

In merito si è espresso anche Giorgio Pasotti, co-protagonista della fiction con Anna Valle. Si è raccontato a Fanpage, spiegando come la fiction gli abbia permesso di vedere come sarebbe stata la sua vita se avesse scelto questa via per sé invece della recitazione. Pasotti è infatti laureato in Medicina. Si augura ovviamente che la seconda stagione possa farsi. Si è legato alla risposta di Carlei in conferenza, evidenziando come il pubblico si sia espresso eccome. Sarebbe dunque giusto dargli nuove puntate.

Lea Un nuovo giorno 2 quando esce

Considerando l’assenza di un’ufficialità per la seconda stagione, è impossibile fornire una data d’uscita per i nuovi episodi di Lea Un nuovo giorno. È però possibile ragionare con i dati a disposizione. Il pubblico ha adorato la fiction, il che fa pensare a nuovi episodi in arrivo. Se nei prossimi giorni la Rai dovesse confermare lo show, la pre produzione potrebbe avviarsi tra fine 2022 e inizio 2023. Nella migliore delle ipotesi la seconda stagione potrebbe giungere su Rai 1 sul finire del prossimo anno o, in alternativa, nei primi mesi del 2024.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI