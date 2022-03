Riccardo Mandolini chi è la fidanzata, la verità su Annalisa

Riccardo Mandolini, chi la fidanzata del figlio di Nadia Rinaldi, l’attore che interpreta Damiano in Baby ed Andrea in Bentornato Papà

Quello sguardo così profondo, quel viso così espressivo lo avete visto sicuramente già da qualche parte. Sì, l’attore che interpreta Andrea nel film Bentornato papà oppure Damiano nella serie Netflix Baby è lui: Riccardo Mandolini, giovane figlio d’arte della grande attrice Nadia Rinaldi. Nato a Roma il 25 gennaio del 200 ha 22 anni di età ed è già una star.

D’altronde ha la recitazione nel DNA, oltre alla sua mamma anche il papà fa parte del mondo dello spettacolo: il padre di Riccardo Mandolini è il noto regista e sceneggiatore teatrale Mauro Mandolini. La sua carriera, come detto, prende il volo nel ruolo di Damiano in Baby nel 2018, da quel momento attira su di sé anche l’attenzione del gossip. Scopriamo chi è la fidanzata di Riccardo.

Chi è la fidanzata di Riccardo Mandolini

Durante la messa in onda di baby in streaming su Netflix, abbiamo visto la relazione tra il personaggio di Damiano e quello di Chiara appassionare i fan della serie TV. In molti così si sono chiesti Riccardo Mandolini e Benedetta Porcaroli stanno insieme? No, non sono mai stati insieme, il feeling sul set era solo frutto della loro bravura da attori. Un alone di mistero avvolge la vita del giovane attore figlio di Nadia Rinaldi, è infatti molto riservato.

Come risulta dal suo profilo Instagram che conta che conta circa 700mila follower, nel 2020 aveva una dolce metà, lo si deduce da un tenero scatto accompagnato dalla didascalia Sempre in due. La fidanzata di Riccardo Mandolini è Chiara Pompei, stando a due anni fa. Non apparsi più scatti insieme con la ragazza è non è noto se i due sono ancora una coppia.

Si è vociferato di una storia d’amore con una famosissima cantante. Riccardo Mandolini ed Annalisa stanno insieme? No, ha girato con l’ex Amici il videoclip del singolo Dieci, nella metro di Brescia, con cui l’artista ha partecipato al Festival di Sanremo 2021. L’attore di Baby è oggi in ottimi rapporti con la voce di Movimento Lento.

