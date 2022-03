Grande Fratello VIP pronostici televoto 3 marzo: chi è in nomination

Grande Fratello Vip chi verrà eliminato nella puntata di giovedì 3 marzo 2022? I pronostici e i favoriti al televoto

Undici giorni alla finale del Grande Fratello VIP e ogni puntata avvicina sempre più il pubblico a decidere chi saranno i finalisti. Dopo lunedì con la doppia eliminazione di Nathaly e Alessandro anche il 3 marzo saranno due le eliminazioni in programma. La prima è quella che coinvolge ben cinque concorrenti in nomination: Giucas, Davide, Sophie, Miriana e Antonio. L’altra sarà un televoto flash che verrà svelato da Alfonso Signorini durante la diretta. L’edizione più lunga di sempre del programma continua a dividere il pubblico con fandom creati per singoli concorrenti (come Antonio o Soleil) e coppie (in particolare Jessica-Barù amati dai fan soprannominati Jerù). Scopriamo i pronostici su chi verrà eliminato al prossimo televoto.

Chi uscirà stasera 3 marzo dal Grande Fratello Vip

Per avere un’idea dei pronostici sull’eliminato del 3 marzo al Grande Fratello VIP, possiamo affidarci ai social e ai tantissimi sondaggi presenti che rendono l’idea di come il pubblico si stia dividendo tra i cinque nominati. In testa c’è Miriana che dovrebbe ancora una volta superare l’ostacolo eliminazione e a questo punto candidarsi per un posto in finale. Secondo posto per Antonio che continua a sorprendere e conquistare puntata dopo puntata i favori del pubblico.

A stretto giro c’è Sophie che dovrebbe restare nella Casa. A contendersi l’eliminazione e quindi coloro che sono i meno votati del pubblico saranno Davide e Giucas. In questo momento Giucas Casella sembra il concorrente più vicino ad uscire dalla Casa del Grande Fratello VIP con il 7% delle preferenze. Davide Silvestri è al 12% lontanissimo dagli altri tre in nomination. Miriana guida con il 35%, Antonio è al 25% mentre Sophie al 21%. Nonostante la lunghissima permanenza, Giucas Casella è quello a maggior rischio eliminazione e, stando ai pronostici, sarà lui a lasciare la casa del Grande Fratello Vip nella puntata di giovedì 3 marzo.

Nelle ultime settimane i social non hanno mai sbagliato e i pronostici hanno confermato il possibile eliminato della serata. C’è invece tanta attesa per il possibile televoto flash che potrebbe coinvolgere anche Jessica, tra le favorite alla vittoria finale e possibile nominata da Soleil e Davide.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI