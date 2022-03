Federica Aversano corteggiatrice di Matteo di Uomini e Donne non è più da tempo in puntata. Il motivo gela i fan che pensavano fosse per la febbre

A Uomini e Donne il Trono Classico continua a stupire, anche se a ritmi molto lenti rispetto a quanto siamo abituati rispetto al Trono Over. È giusto che ogni tronista segua il suo cuore e prenda delle decisioni ponderate sul suo importante percorso dei sentimenti nel programma di Maria De Filippi. Se Luca Salatino sembra iniziare a sciogliersi con Soraya e Lilly, Matteo è in una fase di stallo e confusione. L’addio turbolento di Denise ha un po’ scombussolato gli equilibri soprattutto con Federica. La corteggiatrice napoletana di Matteo, infatti, aveva lasciato lo studio per il comportamento del Tronista troppo remissivo, a suo dire, nei confronti di Denise. Ora la lite tra i due sembra solo un ricordo ma dalle puntate in onda Federica è ancora assente in studio e non c’entra la febbre.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazioni, perché Federica è assente in puntata?

Dalle anticipazioni sulle ultime registrazioni del Trono classico non ancora viste in onda c’è una risposta al perché Federica è assente in studio. Secondo quanto anticipato dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, Matteo Ranieri ha deciso di eliminare Federica. La dinamica che ha portato all’eliminazione è stata particolarmente tesa e ricca di colpi di scena. La bruna corteggiatrice napoletana è tornata in studio dopo un periodo di assenza precauzionale dovuta alla febbre. Quando è rientrata per lei c’è stata una brutta sorpresa: Matteo ha detto che non l’ha pensata quando non c’era e ha deciso che fosse stato meglio che lei lasciasse lo studio perché non non avrebbe avuto molto senso continuare. Lei è andata via molto provata, in sua difesa Soraya, che corteggia Luca, che ha spiegato quanto l’amica fosse presa del Tronista. Maria interviene dice a Ranieri di pensarci bene, Matteo rincorre Federica fuori dallo studio. Poi il colpo di scena, il tronista dice che senza la sua bruna corteggiatrice napoletana il suo percorso a Uomini e Donne non ha più senso e che andrà a prenderla finché non tornerà in puntata. Ora bisogna attendere la decisone di Federica, tornerà a corteggiare Matteo? Non ci resta che aspettare le prossime registrazioni.

