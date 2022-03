I segni del cuore – CODA è un film di Sian Heder, in grado di mescolare commedia e dramma in maniera eccellente. Candidato a tre premi Oscar, è sorprendentemente dato tra i favoriti.

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su I segni del cuore – CODA, in corsa come miglior film e non solo agli Oscar 2022. Si tratta della seconda opera del regista Sian Heder, giunto al cinema l’ultima volta con Tallulah nel 2016.

I segni del cuore – CODA, trama e cast

I segni del cuore – CODA racconta la storia di Ruby. Ha 17 anni e ogni mattino, prima di mettere piede a scuola, lavora sulla barca di famiglia per aiutare i suoi genitori e suo fratello. È importante il suo apporto, essendo l’unica persona udente della famiglia. Scopre di colpo d’avere una forte passione per il canto. Tutto ha inizio quando entra a far parte del coro della scuola.

Il suo maestro Bernardo crede ci sia qualcosa di speciale in lei e la spinge a considerare seriamente una scuola di musica prestigiosa per il suo futuro. Dinanzi a lei si pone un bivio. Da una parte abbandonare la sua famiglia per inseguire un sogno, dall’altra restare e sacrificare se stessa per sempre.

Ecco il cast de I segni del cuore – CODA:

Emilia Jones: Ruby Rossi

Eugenio Derbez: Bernardo Villalobos

Troy Kotsur: Frank Rossi

Ferdia Walsh-Peelo: Miles

Daniel Durant: Leo Rossi

Marlee Matlin: Jackie Rossi

Amy Forsyth: Gertie

Kevin Chapman: Brady

I segni del cuore – CODA, quando esce in streaming

Chiunque volesse vedere I segni del cuore – CODA, potrà farlo in tempo per gli Oscar 2022. È infatti disponibile dal 21 marzo 2022 su Sky. Il catalogo della rete satellitare, così come NOW, si arricchisce di questa pellicola molto attesa. Non è necessario avere il decoder Sky Q, basta semplicemente abbonarsi a NOW, sfruttando la pennetta stick da acquistare o l’app, disponibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Inoltre è possibile noleggiare o acquistare la pellicola attraverso i tanti store digitali disponibili sul web, da Apple Plus a Prime Video, da Rakuten a Chili.

I segni del cuore – CODA, significato titolo

Per la pellicola sono stati scelti attori realmente sordi. I componenti della famiglia di Ruby sono Marlee Matlin, Troy Kotsur e Daniel Durant, che recitano nella lingua dei segni americana. Differente il discorso per la pellicola del 2014, La famiglia Belier, di cui I segni del cuore è un remake. In quel caso gli attori scelti non erano affatto sordi.

Altra curiosità è rappresentata dal titolo. In molti si riferiscono a questo film come I segni del cuore, altri semplicemente come CODA. È bene spiegare come questo secondo sia un acronimo. CODA sta per Children of Deaf Adults, ovvero figli (udenti) di genitori sordi). È dunque l’esatta descrizione della condizione della protagonista Ruby.

