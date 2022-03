Gf Vip festa clamorosa, l‘appello ad Alex Belli

Il party del Gf Vip di ieri sabato 5 marzo ha rivelato una situazione che ha rievocato Alex Belli

Ricordate il Wild party o la Turandot? Sono ormai passati i tempi del divertimento nella casa del Frande Fratello VIP. Non ci sono più i party del sabato di una volta, nonostante qualche gieffino abbia provato a riportare un po’ di brio nella dimora di Cinecittà dalla porta rossa. La dimostrazione è la festa Trap andata in scena ieri sabato 5 marzo al Gf Vip. I concorrenti si sono cimentati nello scrivere delle rime provocatorie in pieno stile hip-hop.

Dopo sulle note di tramite di Fabri Fibra hanno cercato di ballare per divertirsi e divertire i telespettatori che li seguono su Mesdiaset Extra e Infinity. Tutto vano, i tentativi si sono rivelati fallimentari e la festa trap è stata un vero e proprio flop. Le ultime notizie GF VIP elogiano un unico concorrente. Infatti solo Giucas Casella si è divertito ma nulla ha potuto contro una maggioranza stanca del reality e priva di contenuti interessanti se non la catena di salvataggio, le nomination e le strategie per la finale. L’unica dinamica interessante, forse, è stato il patto che ha siglato Barù che riguarda Davide e Soleil.

Anche sui social diversi telespettatori e fanno del grande fratello VIP se ne sono accorti. Sono lontani i tempi della Turandot come quello del Wild Party, crudo, sicuramente eccessivo, ma con dinamiche diverse dall’ossessione finale. Così c’è anche chi ha sottolineato come, a prescindere se piaccio meno il personaggio, nella casa del Gf Vip manchi Alex Belli.

