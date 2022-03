Noi fiction Rai ispirata a This is Us: le differenze

Tutti sanno ormai che la fiction Rai Noi è un remake di This is Us, celebre serie TV americana che ha conquistato il pubblico in ogni parte del mondo. Chi non ha mai visto la versione originale è di certo entusiasta all’idea di una nuova serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Ma cosa pensano gli appassionati dello show USA? Ritengono probabilmente che sia inutile cimentarsi in un nuovo viaggio, già noto ma ambientato in Italia. Non potrebbero avere più torto, dal momento che gli sceneggiatori non si sono affatto limitati a operare una copia, poi tradotta.

Scopriamo quali sono le differenze, per ora note, tra Noi e This is Us. I due protagonisti hanno sottolineato come non si seguiranno gli stessi percorsi, affatto. Ecco, dunque, cosa aspettarsi da questa nuova fiction Rai.

Noi e This is Us, differenze

Come sappiamo, al centro della trama vi è una coppia. In Noi si tratta di Pietro e Rebecca. I due sono innamoratissimi e hanno deciso di mettere su famiglia dopo il matrimonio. Lei resta incinta di tre gemelli ma qualcosa va storto nel giorno in cui deve partorire. Uno dei tre non ce l’ha fatta e così i due decidono di adottare un bambino, Daniele, fratello dei neonati Caterina e Claudio.

La serie ci conduce alla scoperta della vita dei due ma anche dei loro figli. Un parallelo tra passato e presente, che offre anche uno squarcio sulla storia d’Italia degli ultimi 40 anni. Questo intrecciarsi con gli eventi del nostro Paese rende di per sé la serie unica rispetto alla versione originale. Lo spiega chiaramente Aurora Ruffino, che sottolinea come la capacità di farsi rivoluzionare la vita dall’amore ha forse a che fare con una stagione irripetibile della storia d’Italia. È uno dei motivi, dice, per cui ha avuto senso realizzare la versione italiana di un classico come This is Us.

Lino Guanciale ha spiegato come il dispositivo narrativo resti integro. A mutare in ambito di scrittura è tutto il resto. Le vicende narrate sono aderenti a un differente setting, quello nostrano. Le generazioni che vediamo sullo schermo si mettono a confronto con situazioni impensabili negli USA. Per non parlare delle differenze in termini estetici, dal momento che il casting non ha in alcun modo tentato di avvicinarsi ai canoni americani.

Noi e This is Us, il cast

Lino Guanciale è Pietro / Milo Ventimiglia è Jack

Aurora Ruffino è Rebecca / Mandy Moore è Rebecca

Dario Aita è Claudio / Justin Hartley è Kevin

Claudia Marsicano è Caterina / Chrissy Metz è Kate

Livio Kone è Daniele / Sterling K. Brown è Randell

È stata fatta una scelta chiara in merito all’età dei tre figli. Questi hanno circa 10 anni in meno rispetto alla controparte della sceneggiatura originale di This is Us. Considerando come la serie mescoli differenti piani temporali, questo elemento potrebbe avere un peso sulla narrazione. Differente anche l’arco temporale scelto. Se negli USA si è optato per un viaggio tra gli anni ’50, il presente e il futuro, in Noi vediamo l’Italia, e nello specifico Torino, dagli anni ’70 a oggi e forse in seguito. Una scelta intelligente, che tiene conto di quella che è stata una fase evolutiva chiave del nostro Paese.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI