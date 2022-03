Chi è Franco di Uomini e Donne: cosa insegnava prima dello stop

Uomini e Donne, scopriamo tutto quanto su Franco e su cosa insegnava prima dello stop dovuto al pensionamento.

Franco è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. L’uomo, un ex insegnante di 67 anni, è entrato nello show per conoscere Nadia, ma le cose tra i due non sono andate bene. Franco ha comunque deciso di rimanere nel programma per provare a trovare l’amore: andiamo dunque alla scoperta della sua vita e del suo lavoro prima dello stop dovuto alla pensione.

Uomini e Donne: chi è Franco

Franco è nativo di Arezzo, Toscana, ma ha vissuto a lungo a Roma e ora la sua vita oscilla tra Modica, in Sicilia, e l’Abruzzo, dove risiede in quanto amante della montagna. Franco è entrato a Uomini e Donne per provare a conoscere Nadia e dopo che le cose tra i due non sono andate bene, Franco ha conosciuto Teresa e Carmela, uscendo con entrambe ma non compiendo significativi passi in avanti con nessuna delle due dame.

Franco continua dunque a cercare l’amore e intanto possiamo andare a scovare qualche dettaglio sulla sua vita. Come detto, il cavaliere di Uomini e Donne è un ex insegnante in pensione, non ha rivelato cosa insegnava di preciso, probabilmente filosofia, ma ha una passione smisurata per la cultura. L’uomo ha due figli, ormai grandi, uno di 30 anni e l’altro di 19. Non sappiamo però molto sul passato sentimentale dell’uomo, che si presume possa essere stato sposato o comunque aver avuto una relazione importante considerando la presenza di due figli nella sua vita. A ogni modo l’uomo non ha svelato molti dettagli a riguardo, ma ha parlato delle sue passioni, tra cui rientrano la cucina e la montagna, motivo per cui ha la residenza in Abruzzo. Le prime conoscenze per l’ex insegnante non sono state fortunatissime, vedremo se nei prossimi tempi Franco riuscirà a ritrovare l’amore a Uomini e Donne.

