Chi è la nuova corteggiatrice di Matteo: la bionda Nicole è un vulcano

Uomini e Donne, andiamo alla scoperta di Nicole, la nuova vulcanica corteggiatrice di Matteo Ranieri nel trono classico.

Arriva una nuova corteggiatrice per Matteo: si chiama Nicole ed è pronta a conquistare il cuore del tronista. Negli ultimi tempi l’avventura del ragazzo all’interno del programma non sta andando benissimo, con continui problemi che il tronista sta riscontrando con le sue corteggiatrici. Dopo l’eliminazione di Denise, Federica nemmeno è riuscita a conquistare il cuore del ragazzo, che ha mostrato moltissimi dubbi sulla donna. Ora si fa avanti Nicole: sarà lei a riuscire a conquistare finalmente il cuore di Matteo? Intanto scopriamo tutto sulla nuova vulcanica protagonista del trono classico di Uomini e Donne.

Chi è Nicole, la nuova corteggiatrice di Matteo

Al momento sappiamo ancora poco di Nicole, che però ha conquistato subito l’attenzione di Matteo a causa della sua bellezza mozzafiato. La bionda corteggiatrice di Uomini e Donne vanta una lunga esperienza lavorativa all’interno di negozi ed è riuscita poi ad aprirne uno suo. Tra Matteo e Nicole è nato subito un certo feeling, chiaramente soprattutto fisico essendo alle prime battute della loro conoscenza. Vedremo se, approfondendo il loro rapporto, i due riusciranno a costruire una frequentazione stabile o se Nicole farà la fine di Denise e Federica, non riuscendo a conquistare il cuore di un corteggiatore che si sta rivelando davvero difficile da convincere.

Conosceremo dunque meglio Nicole nelle prossime puntate e vedremo se, con l’eliminazione di Federica, ci sarà anche qualche altra corteggiatrice pronta a mettersi in gioco per provare a conquistare Matteo. Il ragazzo viene dalla fine della conoscenza con Federica, che è stata assente dallo studio per questioni di salute negli ultimi tempi e ciò ha dato modo a Matteo di capire che non provava niente, decidendo così di eliminarla. Vedremo cosa succederà con Nicole.

