Chi è Eric Dane: Cal Jacobs in Euphoria

Cal Jacobs è uno dei personaggi più complessi e preoccupanti di Euphoria, tra i protagonisti della prima stagione. La sua ombra rappresenta una marea velenosa in grado di travolgere chiunque sulla sua traiettoria.

Eric Dane è un volto decisamente noto della televisione americana. La sua presenza in Euphoria è l’ennesimo tassello di una carriera ricca di personaggi amati e odiati del piccolo schermo. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Chi è Eric Dane

Eric Dane, il cui secondo nome è William, è nato a San Francisco il 9 novembre 1972. Un attore dall’enorme fascino, che lo ha reso una celebrità del piccolo schermo. Con Euphoria ha però ampiamente dimostrato le proprie doti interpretative in un ruolo profondamente drammatico e sfaccettato.

Trasferitosi a Los Angeles a 20 anni, circa, ha debuttato in TV in un episodio di Bayside School, per poi apparire in alcuni film e serie. Piccoli ruoli da Sposati… con figli a Pappa e ciccia. Per due stagioni si mostra in Streghe, trova un piccolo spazio in X-Men – Conflitto finale e recita in Io & Marley. Tutto cambia però nel 2006, anno nel quale diventa una guest star in Grey’s Anatomy, interpretando il Dr. Mark Sloan. Il pubblico si è innamorato di lui fin da subito, il che lo ha portato a diventare un personaggio ricorrente. Si è rapidamente trasformato in uno dei preferiti della serie di Shonda Rhimes, recitando in ben 136 episodi. Dal 2014 al 2018 è invece sul set di The Last Shop, recitando come Tom Chandler in 56 episodi.

Eric Dane vita privata

Nel corso degli anni Eric Dane, tra gli attori più affascinanti del mondo della televisione americana, ha avuto differenti relazioni con celebri attrici. Basti pensare ad Alyssa Milano e Lara Flynn Boyle. Nel 2004 ha sposato l’amore della sua vita, Rebecca Gayheart. I due sono stati l’uno al fianco dell’altro fino al 2018, anno nel quale hanno annunciato il divorzio. Tanti gli alti e bassi vissuti. Il loro è stato però un grande amore, che ha portato alla nascita di Billie Beatrice e Georgia Geraldine, rispettivamente nel 2010 e 2011. Ad oggi Eric Dane pare single e non impegnato in alcuna relazione.

Chi è Cal Jacobs in Euphoria

Da Grey’s Anatomy a Euphoria, Eric Dane dimostra ampiamente le proprie capacità attoriali, proponendo al pubblico un personaggio ben differente da qualsiasi altro nella sua carriera. Un uomo che vive nell’ombra e nel costante senso di vergogna, che prova ad aggrapparsi a un’immagine pubblica di sé che ritiene perfetta. Dalle crepe della sua maschera, però, fuoriesce un veleno che sta uccidendo la sua famiglia poco a poco. Si tratta del padre di Nate, che abusa di minori e trasmette ai suoi figli ogni sorta di influenza dannosa. Dalla mascolinità tossica al perverso approccio al mondo del sesso.

