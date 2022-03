Gf Vip, fuorionda la frase sconvolgente di Lulù su Nicola Pisu

Al Gf Vip, nella puntata di ieri sera 7 marzo, Lulù fuorionda ha parlato di Nicola Pisu e la sua frase fa discutere

C’è spazio anche per gli ex concorrenti del reality ad un passo dalla fine del Grande Fratello Vip fissata per il 14 marzo. Come sempre da tradizione, i partecipanti eliminati dal gioco sono seduti tra gli ospiti in un parterre a loro dedicato, con la possibilità di intervenire quando punzecchiati dal conduttore. Nel corso delle numerose puntate di questa edizione, è capitato che qualche volta per motivi personali è mancato qualche gieffino, nulla di sconvolgente. Eppure Lulù, non in puntata ovviamente, ha parlato dell’assenza di Nicola Pisu che da tempo manca nello studio della diretta del Gf Vip.

Gf Vip 7 marzo, la frase di Lulù su Nicola Pisu

Ieri sera nella puntata del Gf VIP del 7 marzo si è parlato a lungo della crisi di Miriana. Si sentiva spenta, non ha avuto nemmeno voglia di partecipare fino alla fine al party di sabato dedicato alla trap. Le è stata dedicata una clip ed anche in studio si è infiammato il dibattito sulla Trevisan. In sintesi Soleil ha parlato del suo percorso con la show girl con cui non ha legato, nonostante avesse sepolto l’ascia di guerra, e ha definito uno spreco se lei fosse arrivata in finale.

Le opinioniste Sonia e Adriana si sono trovate in parte d’accordo, anche se la Volpe, a differenza della Bruganelli, ha detto di vedere due pesi e due misure nel modo di giudicare il comportamento di Miriana rispetto ad altri concorrenti del Gf Vip. Ha rievocato un episodio in particolare, quando ballando sotto la pioggia venne detto solo a lei che non era un atteggiamento consono dopo l’uscita di Nicola Pisu, a cui era legata. I vipponi sono rimasti particolarmente colpiti da queste parole.

In particolare Lulù che prima ha sottolineato che a criticare Miriana per aver ballato sotto la pioggia fu all’epoca solo Katia Ricciarelli. Poi, sempre Lulù ha pronunciato una frase su Nicola Pisu “non senso tirarlo in ballo, magari non gli va non è nemmeno in studio”. In molti hanno ritenuto sconvolgente che lei sapesse della sua assenza dal parterre di ex concorrenti.

La risposta è semplice, in casa c’è un maxi schermo da cui i gieffini durante la diretta vedono il ritorno dello studio e le clip. La seconda delle Princess ha però avuto un presentimento. Tempo fa vicolo delle news ha ricevuto una segnalazione da una persona del pubblico che affermava di aver visto Nicola Pisu litigare con un autore e lasciare lo studio. Pare che il figlio di Patrizia Mirigliani non fosse d’accordo nel voler intervenire su una clip riguardante Miriana e Biagio. Su questo episodio non è mai arrivata conferma.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI