Matranga e Minafò chi sono e cosa hanno fatto

Matranga e Minafò sono tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile: scopriamo chi sono e che hanno fatto i due comici.

Come ogni martedì torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile e tra gli ospiti di Stefano De Martino c’è il duo comico composto da Matranga e Minafò. Andiamo alla scoperta dei due: chi sono e cosa hanno fatto durante la loro carriera.

Chi sono Matranga e Minafò

Tony Matranga ed Emanuele Minafò sono due comici siciliani che si sono fatti conoscere soprattutto grazie a Made in Sud. Sappiamo che Tony è nato nell’agosto del 1980 a Palermo, mentre non conosciamo luogo e data di nascita di Emanuele, anche se potrebbe essere anche lui del capoluogo siciliano come il partner in scena. Il successo per i due è arrivato tramite il famoso programma Made in Sud e grazie ai social, soprattutto con YouTube.

Nel 2020 i due comici hanno anche prodotto e realizzato il loro primo film, dal titolo Un pugno di amici, uscito sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Tra i loro sketch più riusciti c’è sicuramente L’incidente, che è diventato il cavallo di battaglia che li ha lanciati verso il successo, e ci sono anche delle canzoni che sono diventate dei veri e propri tormentoni comici come Tutto il 2020 in una canzone e S’inzuppa il biscottino.

Per ciò che concerne la loro vita privata, non sappiamo quasi nulla né per quanto riguarda Tony né per Emanuele. I due, nonostante il successo, sono molto riservati e sui loro canali social condividono più che altro momenti lavorativi. Non sappiamo dunque se siano fidanzati o single, ma sappiamo che negli ultimi anni sono diventati tra i comici più amati del piccolo schermo e che sono pronti a far divertire anche a Stasera tutto è possibile.

