18 regali dove è stato girato location e ambientazioni da sogno

18 regali, scopriamo dov’è stato ambientato il film con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli: tutte le ambientazioni del film.

La vera storia di Elisa Girotto è stata raccontata da Francesco Amato in 18 regali, pellicola che mette in scena tutto l’amore della madre Elisa (Vittoria Puccini) per la figlia Anna (Benedetta Porcaroli). Colpita da un tumore al seno, Elisa prima di morire e lasciare la figlia neonata stila una lista di regali di compleanno per la piccola, in modo da restarle accanto anche dopo la sua morte e assisterla comunque durante la crescita. 18 regali è stato un film molto amato, che ha conquistato pubblico e critica: andiamo alla scoperta delle location della pellicola.

18 REGALI TRAMA E CAST

18 regali: dov’è stato girato

Location mozzafiato per il film, che per le scene esterne prende vita nel suggestivo villaggio di Crespi d’Adda, che nel 1995 è stato proclamato Patrimonio dell’UNESCO, diventando così una frequentatissima meta turistica. Conosciuto come il villaggio operaio, Crespi d’Adda si trova nel bergamasco e nasce nel 1877 nell’ambito della Rivoluzione Industriale, fondato dall’imprenditore tessile Cristoforo Benigno Crespi per fare una casa ai dipendenti della sua impresa tessile.

Il sito è entrato a far parte del patrimonio dell’UNESCO principalmente a causa del suo eccezionale stato di conservazione e perché rappresenta l’esempio più lampante di villaggio operaio nell’Europa meridionale, una tipologia di ambiente molto più diffuso nel nord dell’Europa. All’interno del villaggio troviamo molti punti d’interesse, come la Chiesa del Santissimo nome di Maria, costruita pochi anni dopo l’istituzione del villaggio, e il cimitero realizzato nel primo decennio del 900.

Il villaggio come detto è diventato soprattutto nel XXI secolo una frequentata meta turistica e l’ambientazione di 18 regali non ha fatto altro che aumentare la suggestione di un paesino che rappresenta veramente un esempio unico in Italia.

