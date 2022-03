Alexis Sweet chi è il regista di Più Forti del destino

Alexis Sweet è il regista di Più forti del destino: scopriamo tutto sull’uomo dietro la telecamera nella nuova fiction di Mediaset.

Mercoledì 9 marzo farà il suo esordio su Canale 5 la nuova fiction Più forti del destino, un dramma storico al femminile ambientato nella ricca e suggestiva Palermo di fine 800. A dirigere un cast d’eccezione, che può contare su Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Thomas Trabacchi, c’è Alexis Sweet: scopriamo tutto sul regista autore di tantissime fiction di Mediaset.

Chi è Alexis Sweet

Il nome di Alexis Sweet è praticamente simbolo delle fiction Mediaset. Romano, classe 1963, ha chiare origini inglesi ed è infatti cresciuto a Londra, dove ha cominciato a lavorare nel cinema a nemmeno vent’anni, assistendo vari registi e arrivando anche a lavorare insieme a Steven Spielberg in Indiana Jones e il tempio maledetto.

Dal 1995 al 2003 Sweet si occupa di girare una serie di documentari sui parchi nazionali dell’Africa e su alcuni progetti finanziati dall’Unione Europea, mentre nel 2004 arriva l’incontro col produttore Pietro Valsecchi che spiana la strada al regista per l’ingresso in Mediaset e per la sua fortuna come regista delle fiction di Cologno Monzese.

Tra il 2005 e il 2007 gira episodi di RIS – Delitti imperfetti, da lì poi mette la propria firma su alcune delle serie Mediaset di maggior successo. Inizialmente si occupa soprattutto di azione, con Il capo dei capi, Intelligence, Il tredicesimo apostolo, Il clan dei camorristi e Ultimo – Caccia ai Narcos. Il suo successo travalica i confini di Mediaset e lo porta a dirigere anche l’undicesima stagione di una delle serie più viste in Italia come Don Matteo. Le ultime sue due esperienze sono L’isola di Pietro e Leonardo e ora è pronto a tornare con Più forti del destino.

