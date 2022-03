Elodie origini: com’era agli esordi FOTO

Elodie ha fatto il suo ritorno con Bagno a mezzanotte: vediamo com’era agli esordi la cantante romana e com’è cambiata.

Si fa sempre più vicino l’arrivo del nuovo album di Elodie. Alla mezzanotte di mercoledì 9 marzo ha visto la luce Bagno a mezzanotte, nuovo singolo della cantante che, dopo Vertigine, fa da preludio a quello che sarà il suo nuovo album, a tre anni di distanza da This is Elodie. Oggi l’artista romana è una delle voci più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano, ma com’era agli esordi? Scopriamolo e vediamo com’è cambiata negli anni.

BAGNO A MEZZANOTTE TESTO E SIGNIFICATO CANZONE ELODIE

Elodie: com’era agli esordi

Nata a Roma nel maggio 1990, prova ad affacciarsi nel mondo della musica nel 2009, partecipando a X Factor, ma venendo eliminata durante le fasi iniziali del talent show. Il punto di svolta della carriera di Elodie arriva nel 2015, quando la cantante riesce a partecipare ad Amici, dove aveva provato a entrare già nel 2009. Stavolta Elodie non solo accede alla scuola di Maria De Filippi, ma si classifica al secondo posto di quell’edizione, vincendo anche il Premio della critica giornalista e il Premio RTL 102.5 per la rotazione radiofonica.

La partecipazione ad Amici lancia definitivamente Elodie, che si afferma soprattutto col singolo Un’altra vita, scritto per lei da Fabrizio Moro, che compare poi nell’omonimo album. Da quel momento la carriera di Elodie è una continua ascesa fatta di tre album in studio e tantissime hit che hanno spopolato. Oltre a essere una bravissima cantante, Elodie si è affermata anche come un modello di bellezza e un’icona di stile e nel corso degli anni ha cambiato diverse volte look, passando dai capelli corti e rosa sfoggiati ad Amici fino alla lunga chioma che la caratterizza oggi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI