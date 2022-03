Più Forti del destino costumi di scena tutto sugli abiti d’epoca

Sta per prendere il via Più forti del destino: scopriamo tutto sui costumi d’epoca del dramma storico di Canale 5.

Mercoledì 9 marzo 2022 prende il via Più forti del destino, dramma storico al femminile ambientato nella Palermo di fine 800. La serie è un remake della miniserie francese Le Bazar de la Charité, presente in Italia su Netflix, ed è pronta a trasportare indietro nel tempo gli spettatori, al tempo del periodo d’oro di Palermo, quello della Belle Epoque, quando la città siciliana visse un periodo di assoluta ricchezza e splendore. Andiamo a scoprire qualcosa in più sull’ambientazione della fiction, in particolare sui costumi d’epoca che vedremo nel corso delle puntate e su come il regista ha ricreato l’atmosfera della Palermo del 1897.

PIÙ FORTI DEL DESTINO TRAMA E CAST

Più forti del destino: i costumi d’epoca

Come detto, la serie ci riporterà indietro di tanti anni, nella Palermo del 1897 e precisamente alla mostra della tecnologia dove viene presentato il cinematografo e dove avviene la tragedia che costituisce il punto d’inizio del percorso delle tre donne protagoniste verso l’emancipazione in un’epoca molto difficile per loro.

Il regista della serie, Alexis Sweet, ha parlato della ricostruzione storica effettuata nella serie, a partire dai numerosi costumi d’epoca usati nelle riprese, che ricreano alla perfezione l’atmosfera di fine 800. Non solo gli abiti però, perché il cast ha potuto usare anche delle carrozze originali, gentilmente prestate da un collezionista per la messa in scena. Poi, Sweet ha parlato dei numerosi interventi digitali che sono stati necessari, volti a cancellare tracce del progresso avvenuto inoltre cento anni di storia. Ogni elemento ambientale che risultava incoerente con l’ambientazione è stato cancellato al computer, un lavoro molto faticoso ma necessario alla riproduzione fedele della Palermo del 1987, che rivivrà quindi su Canale 5 con Più forti del destino.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI