Più forti del destino dove è stata girata: location vere e ricostruite

Più forti del destino, andiamo alla scoperta delle location della nuova fiction di Canale 5 ambientata nella Palermo di fine 800.

Ha fatto il suo esordio su Canale 5 Più forti del destino, nuova miniserie di Mediaset che mette in scena la lotta di tre donne nella Palermo di fine 800. Un cast d’eccezione, in cui figurano Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua, e un’ambientazione storica molto suggestiva, ovvero quella della ricca Palermo di fine 800 e della mostra delle nuove tecnologie, arrivata nell’isola per mostrare la strepitosa invenzione del cinematografo. Vediamo dunque quali sono le location in cui è stata girata la serie, tra ambientazioni vere e ricostruite.

Più forti del destino: le location

L’ambientazione palermitana farebbe pensare a delle location presenti nel capoluogo siciliano, ma in realtà la serie è stata girata interamente in Puglia. Non ci sono dunque location originali, ma la Palermo di fine 800 sarà totalmente ricostruita tramite i paesaggi salentini. I ciak sono stati sparsi per diverse aree della Puglia, da Lecce a qualche frazione in provincia, soprattutto San Cesario di Lecce. Poi c’è San Vito dei Normanni, che si trova in provincia di Brindisi, dove è stato utilizzato per le riprese il Castello Dentice di Frasso.

Insomma Palermo rivive solo tramite i paesaggi salentini in Più forti del destino e, considerando che le location saranno interamente ricostruite, sarà interessante capire se l’ambientazione risentirà anche dell’originale. La fiction è infatti il remake della serie francese Destini in fiamme, disponibile sulla piattaforma di Netflix. Lì l’azione si svolgeva a Parigi, città culla della Belle Epoque in quel periodo, stile che ha pesantemente influenzato anche la Palermo di quegli anni quindi sarà interessante capire se anche nella serie italiana si manterranno degli echi dell’originale a livello di ambientazione.

