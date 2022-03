Anna Ciati di Pechino Express 2022 chi è e cosa fa nella vita

Anna Ciati è tra le protagoniste della nuova edizione di Pechino Express: scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Anna Ciati è pronta a prendere parte alla nuova edizione di Pechino Express, che torna a distanza di due anni dall’ultima volta. Insieme all’amica e collega Giulia Paglianiti forma la coppia delle TikToker: scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Chi è Anna Ciati

Nata il 27 dicembre 1999 a Carate, in provincia di Monza e Brianza, Anna Ciati diventa presto una star del web, ottenendo un importante seguito tramite il proprio profilo Instagram grazie soprattutto alla sua iconica chioma rossa. Conseguito il diploma all’Istituto turistico decide di scriversi a Musical.ly, ma il successo arriva soprattutto grazie a TikTok, il social che la rende una vera e propria star del web. Qui dà vita al trio delle Superchicche insieme a Gaia Bianchi e a Giulia Paglianiti, amica con cui condividerà anche l’esperienza a Pechino Express.

Moda e musica sono i contenuti maggiormente veicolati da Anna Ciati, che si afferma presto come una delle tiktoker più seguite d’Italia. La musica rappresenta un campo molto amato dalla ragazza, che partecipa anche a diversi videoclip per alcuni esponenti della giovane scena musicale italiana come Junior Cally ed Emanuele Aloia. Lo scorso anno ha tentato anche la strada editoriale, pubblicando il suo primo libro: Rosso fuoco. Il coraggio di essere vulnerabile.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Anna Ciardi si è dichiarata bisessuale e dal 2020 è fidanzata con Raoul Trevisan, ma il loro rapporto sembra essersi interrotto da poco, anche se molti fan sperano in un riavvicinamento. Intanto per la giovane influencer sta per cominciare una nuova avventura: dovrà percorrere la Rotta dei Sultani insieme all’amica Giulia Paglianiti con l’obiettivo di vincere Pechino Express.

