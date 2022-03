Tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express ci sono Aurora Leone e Fru dei The Jackal. La domanda che tutti si fanno è: i due stanno insieme? Vediamo com’è la situazione tra i due.

Sta per prendere il via la nuovissima edizione di Pechino Express e tra i viaggiatori che si contenderanno la vittoria ci saranno anche Aurora Leone e Fru, celebri per far parte del gruppo comico The Jackal. Ultimamente il gruppo è balzato agli onori delle cronache soprattutto grazie a Lol, dove hanno partecipato Fru e un altro membro, Ciro, che poi ha vinto la prima edizione dello show. Ora altri due componenti, lo stesso Fru e Aurora Leone, sono pronti a imbarcarsi nell’avventura di Pechino Express, ma andiamo a rispondere alle curiosità dei moltissimi fan che si chiedono se i due stiano insieme.

Aurora Leone e Fru stanno insieme? La verità

Spesso si è parlato di una possibile relazione tra i due, ma la verità è che queste voci non sono mai state né confermate, né smentite. Nonostante la loro crescente e importante popolarità, i due mantengono molte riserve sulle loro vite private, per cui non sappiamo se effettivamente siano fidanzati, se abbiano altri partner o se siano single. Tuttavia, sembra da scartare l’ipotesi che tra i due ci sia una relazione amorosa, ma il loro legame sembra solo essere fatto di una sincera amicizia, oltre che ovviamente della collaborazione sul piano lavorativo.

Si è parlato anche di un altro tipo di legame tra i due, molti hanno avanzato l’idea che i due siano fratello e sorella, ma su questo punto la smentita è sicura perché Fru e Aurora Leone non sono legati da alcun legame di sangue. Se tra i due c’è una relazione magari si scoprirà durante le puntate di Pechino Express, ma la verità è che il loro rapporto pare essere solo di amicizia.

